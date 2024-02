Barajul pentru Campionatul Mondial, în polivalenta băimăreană

Federația Română de Handbal a ales locația în care se va disputa meciul tur de baraj dintre România și Cehia pentru calificarea la Campionatul Mondial de handbal masculin din 2025.

Președintele FRH Constantin Din a dezvăluit că Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare va fi gazda acestui meci.

“Noi am identificat câteva orașe unde bănuim că sala ar fi plină, pentru că avem nevoie de sprijinul suporterilor. Iar la Baia Mare mizăm pe o sală plină. Iar, în plus, am găsit înțelegere și am realizat și un parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș”, a menționat Constantin Din.

Turul meciului de ba­raj se va desfășura în 8 sau 9 mai.