În Satulung, drum nou spre Fersig, în lucru

Anul trecut l-am văzut schițat, anul acesta am văzut primul kilometru de asfalt pe drumul dintre Satulung și Fersig. Altfel, aveai de ocolit prin trei sate.

Acum, ne spune primarul Bujorel Mureșan, s-au asfaltat 1,5 kilometri din 4,5, urmează ca lucrările să reînceapă odată cu schimbarea vremii. Până la vară trebuie să fie gata, ne asigură edilul, la fel cum ne spune că deja încep să se intereseze investitori de zonă, odată cu deschiderea drumului. Reamintim că Fersigul are ce arăta, la o adică: pădurea de stejar pedunculat, lalelele pestrițe, ba chiar spectacolul cuibăririi stârcilor cenușii. Un camping cu lac de pește există deja pe traseu, la fel o stână, zona are potențial și am putea avea surprize.