Centrul Multifuncțional din Seini, aproape de finalizare

Unul dintre proiectele importante derulate la Seini se apropie cu paşi repezi de finalizare, anunţă autoritatea publică locală. Este vorba despre un centru multifuncţional.

„Împreună cu constructorul și colegii de specialitate din cadrul primăriei, am efectuat o vizită de progres la Centrul Multifuncțional din Seini, situat pe strada 22 Decembrie. Se testează echipamentele electrice, electrocasnice și IT, se lucrează la amenajarea încăperilor interioare și montarea mobilierului etc. Scopul proiectului este de a oferi, în special grupurilor vulnerabile, servicii sociale de asistenţă comunitară de calitate şi posibilităţi diverse educative, de recreere şi socializare, de petrecere a timpului li­ber, atât în regim de «școala după şcoală», cât și activități culturale și educative, inclusiv activități sportive și de consiliere și informare”, a spus Gabriela Tulbure, primarul din Seini.