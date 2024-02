Extinderea reţelelor de apă-canal în Tăuții-Măgherăuș, în atenţia AFM

Edilul din Tăuţii-Măgherăuş a adus în discuţie, la Administraţia Fondului pentru Mediu, importanţa proiectului de extindere a reţelelor de apă-canal din localităţile aparţinătoare oraşului.

„Am efectuat o vizită de lucru la Administrația Fondului pentru Mediu, unde am adus în discuție mai multe proiecte importante pentru orașul Tăuții-Măgherăuș. Pentru a avea un nivel de trai ridicat, sunt necesare investiții în rețelele de extindere cu apă în localitatea Nistru, respectiv de canalizare în satul Bozânta Mare. Am discutat beneficiile aduse cetățenilor prin realizarea acestor investiții. De asemenea, am discutat despre realizarea pistelor de biciclete, proiect care are ca scop încurajarea transportului verde, fluidizarea traficului și oferirea de soluții sănătoase de mobilitate urbană. Totodată, am adus în discuție eficientizarea energetică a clădirilor publice, cu scopul diminuării consumului de energie, respectiv investiția în iluminatul public”, a declarat primarul Marinescu Dumitru.