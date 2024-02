PAMFLET ☺ Să râdem de ei, înainte să râdă ei de noi!

Cumva și-au cerut-o…

Iar hiperactivul nostru de servici: “Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu a arătat că visul ei, din care face parte și Maramureșul, este să ca românii care sunt acasă să rămână aici, iar cei plecați să revină în mijlocul nostru. Și acesta este și visul meu, ca maramureșenii plecați în afara granițelor țării să își dorească să ajungă iar, ACASĂ”.

Comentariul pe care au uitat să-l modereze sună așa…

“Rușine să vă fie, ce ați făcut cu țara și cu tinerii, au trebuit să plece din țară, rămânem la mina voastră. Credeți că vă iertăm și uităm ce ați făcut cu țara după revoluție, toți politicienii care ați fost la guvernare, cu ce tupeu ieșiți pe stradă, știind că vă urâm când vă auzim și întâlnim politicieni? Trăind cu salarii uriașe, sporuri, indemnizații, credeți că populația nu vede și nu știe ce faceți?”.

Zbang.

Când subiectivismul face casă cu Casa Nostra. Cosa era?

Brusc, dacă vine campania, ne interesează iar sportul. Într-o bună zi, chiar sportul de masă!

Zice un parlamentar trezit: “Jucătorii celor două echipe de handbal sunt neplătiți de 6 luni! Pe acest fond s-a votat bugetul clubului pe 2024: 13,5 milioane dintr-un necesar estimat la 25 de milioane. Iar în exercițiul bugetar se intră cu datorii de 8,9 milioane de lei!”

Asta e suma constatată de auditul financiar de la CS Minaur, comandat de primarul interimar. El se folosește de audit mai mult pentru a înlătura de la Minaur tandemul D.K.- L.B., oameni de handbal, care au fost și pe la Dinamo și pe la federație și mai puțin pentru a scoate clubul la liman. El vrea să procedeze ca la secția de fotbal și să aducă niște marionete ascultătoare. Dezastrul de la fotbal nu trebuie translatat și la handbal.

În traducere, nu-i bai dacă e dezastru, sunt băieți buni. Faceți voi ce e de făcut în altă parte. Haios, dar tragicomic.

Triste, trendy preocupări

Doamna secretar de Stat are preocupări, nu doar de campanie. Într-o lume în care copiii sunt expuși la violență, la droguri, la alcool, la țiganizare și manelizare și îndobitocire TV, dânsa are preocupări elegante, ca ea. Dar departe de realitate.

„54% dintre copiii cu vârste între 12 și 17 ani au fost afectați emoțional sau jigniți în spațiul virtual; 43% dintre copiii cu vârste între 12 și 17 ani au primit mesaje cu caracter sexual; 23% dintre elevii români cu vârste între 11 și 15 ani au fost victime ale cyberbullying-ului. Acestea sunt doar câteva aspect aduse în discuție astăzi, de Ziua Siguranței pe Internet 2024. Am participat la evenimentul de lansare a ghidului “Copilul tău este în siguranță pe internet?” – subliniind susținerea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse pentru programele care au ca scop realizarea unui mediu sigur pentru copiii noștri.

“Internetul oferă o gamă largă de oportunități pentru tineri și copii, de la educație și informare, la divertisment și socializare. Cu toate acestea, mediul online poate prezenta și riscuri: cyberbullying-ul, hărțuirea online, expunerea la conținut inadecvat și exploatarea sexuală. Salut ideea reunirii specialiștilor din mai multe domenii, cu scopul de a semnala pericolele care se pot adăposti în spatele unor identități false, pe internet. Copiii noștri trebuie protejați și în mediul online!” Superb, degeaba superb!

V… visează. Sau când iei informații numai de la partid

„Măsurile adoptate de P.. au fost eficiente și și-au atins scopul, contribuind la eliminarea speculei, stabilizarea prețurilor și protejarea puterii de cumpărare a românilor. Iar acest lucru reiese și din analizele Băncii Naționale a României, care arată că fără aceste măsuri de plafonare a prețului la energie și alimente, inflația ar fi fost cu aproape 10 puncte procentuale mai mare. Adică în loc de 7,4% cât a comunicat INS, inflația ar fi ajuns la 17%!” zice parlamentarul nostru de peste Gutâi, de obicei transparent sau ninja.

Culmea, datele zic altceva.

„Rata anuală a inflației a urcat în luna ianuarie 2024 la 7,41%, de la 6,61% în decembrie, în condițiile în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu 5,64%, cele nealimentare cu 7,36%, iar serviciile cu 10,91%” – potrivit datelor Institutului Național de Statistică.

Cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat la pește proaspăt (14,25%), conserve din fructe (13,77%) și bere (13,36%). Ieftiniri au fost consemnate la făină (-28,74%), ulei comestibil (-28,42%) și la produsele de morărit (-26,52%). Față de luna decembrie a anului trecut, cel mai mult s-au scumpit alte legume și conserve de legume (+3,92%), conservele din fructe (+3,74%) și fructele proaspete (+3,37%).

Un vis trăim! Iar carburantul trece de 7.50 lei/litru, mai scump ca uleiul de floarea soarelui!

Victorieee! Pe dracu

“Minorii nu își vor mai putea cumpăra băuturi energizante, în urma votării astăzi, în Camera Deputaților, a legii pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului de băuturi energizante de către populație. E o lege benefică pentru sănătatea copiilor și pentru viitorul țării noastre”.

Suntem impresionați până la lacrimi. Săracii copii, vor bea vinul gol, fără Red Bull. La fel cu drogurile. Ce lovitură dură!

Veste proastă! Iarna românilor continuă!!!

„A (…) Maramureș muncește încontinuu, indiferent că este vreme ploioasă sau soare”. Ăla-i baiu! Că gargara nu-i muncă! Iar asta cu Iarna românilor devine deja parodică, e aproape căzută în ridicol, mai ales că românii cărora le bateți la poartă și nu răspund nu-s membri USR, PNL sau PSD, îs la arat!

Acest material este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Libertatea de exprimare a presei beneficiază, conform art. 255 Cod civil, de o protecție suplimentară, măsurile provizorii preconizate neputând opera împotriva jurnaliștilor decât în situații excepționale: prejudicii grave, atingerea dreptului la viață privată, evident nejustificată.