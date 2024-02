Comuna Poienile Izei, menționată în Parlamentul European

Motive de mândrie pentru edilul din Poienile Izei. Mirela Bîrlea a dus renumele comunei pe care o „păstorește” tocmai în Parlamentul European.

„Numele comunei noastre, Poienile Izei, a fost pronunțat pentru prima dată în Parlamentul European. Asta cu ocazia vizitei mele la Bruxelles unde am reprezentat comuna Poienile Izei în Parlamentul European. Am simțit o emoție aparte, o bucurie sufletească, dar și un vis împlinit că am reușit să se pronunțe numele comunei noastre într-o asemenea instituție. Am prezentat planurile de viitor pentru comuna noastră și am primit asigurări că vom avea tot sprijinul parlamentarilor noștri europeni pentru toate proiectele noastre viitoare! Am cunoscut aici oameni deschiși la dialog, deschiși pentru a ajuta comuna noastră, pentru a putea face cunoscută Poienile Izei la nivel european, așa cum ne șade nouă bine! Voi fi în permanentă legătură cu europarlamentarii noștri din Bruxelles, în speranța dezvoltării sănătoase a comunei noastre”, a precizat Mirela Bîrlea, primarul din Poienile Izei.