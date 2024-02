În Baia Mare • O stradă precum o … vale a intrat în reabilitare!

Muncitorii au început lucrările la strada Brazilor din zona Ferneziu-Firiza, care numai a stradă nu arată. Deși lucrările sunt provizorii, aici va demara un amplu proiect de modernizare.

„Intervenim cu lucrări mult așteptate în cartierele Ferneziu și Firiza, pe strada Carierei și pe Brazilor! După întâlnirile cu cetățenii din aceste cartiere, ne-am angajat să facem o deschidere a străzii Carierei, corespondență între carieră și strada Hija. Ne-am apucat de lucru! Am supărat pe mulți cu mișcarea asta, dar oamenii au nevoie și mergem înainte. Tot ce am zis cetățenilor că se poate face facem. Astfel, am început cu decopertarea, apoi nivelăm, pietruim. Când vremea va permite, vom turna și asfalt. Ținem cont și de apele pluviale care trebuie captate, zona fiind deluroasă. Strada Brazilor este una dintre problemele la care administrația locală a eșuat, până azi. E puțin spus nedemn felul în care arată această…cale, că stradă nu o putem numi. Intenții au tot fost să se reabiliteze. Am avut o investiție până într-un punct, dar mai departe, cum se vede și în poze, e ditai pârâul! Intervenim să deviem cursul apei, să stabilizăm, să betonăm accesul spre proprietățile din partea de sus a străzii. Avem deja în lucru procedura de achiziție pentru proiectul major de reabilitare. Avem studiul de fezabilitate, am intabulat această parte de teren, am trecut-o în domeniul public pentru a putea investi în reabilitare. Cetățenii nu mai au încredere, sunt nemulțumiți. Facem provizoriu, până demarăm investiția mare, o amenajare pe partea stângă a accesului, cu piatră împănată. Promisiuni nu fac. Spun, însă, că până la Sărbătorile Pascale, stabilizăm zona.

Dacă toată procedura de achiziție merge fără probleme, estimez că intrăm cu investiții majore în august. Ce ține de noi facem cu celeritate, dar legal nu putem sări peste etape. Avem și proiect depus la Agenția Fondului pentru Mediu, pe extinderea rețelei de apă și canalizare, o altă nevoie aici, abia apoi putem intra cu lucrări de infrastructură. Altfel, am sparge ce facem și asta ar fi o mare pros­tie”, a spus Doru Dăncuș, viceprimarul desemnat cu atribuții de primar al municipiului Baia Mare.