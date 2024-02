Reciclare/revenire la firesc, de la DJ la DC la DJ?

Unul dintre cele mai utile drumuri din Maramureș este, indiscutabil, drumul dintre Botiza și Groșii Țibleșului. Odinioară, când era vai de capul lui, se numea DJ 171A. Cele două autorități locale l-au cerut județului, au câștigat finanțări, l-au făcut comunal – DC 19, l-au asfaltat și l-au deschis circulației publice, nu doar TAF-urilor și camioanelor cu bușteni.

Acum, Botiza are finanțare pentru modernizarea drumului, dar ambele comune militează pentru întoarcerea la statutul de județean. Edilul din Groși ne spune că are certitudinea că, din acest an, el va redeveni drum județean.