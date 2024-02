“Golden Boys Merasport Cup 2024” Baia Mare, la mijloc de martie

Turneul de handbal masculin old boys masters, organizat de Golden Boys Merasport, intitulat “Golden Boys Merasport Cup 2024”, va avea loc la mijlocul lunii martie. Mai exact în 16 martie, la Sala de Sport a Școlii Gimnaziale “Vasile Alecsandri” (Șc. 5) Baia Mare.

“Baia Mare trăiește prin sport. Handbalul fiind ambasador de marcă al orașului nostru! Ne bucurăm că am ajuns la ediția a II-a a cupei noastre! În acest an, vă aducem în față un turneu internațional de handbal masculin old boys (masters). Sperăm să ne fiți alături în număr cât mai mare!”, transmit cei de la Golden Boys Merasport.

La ediția din acest an și-au anunțat prezența șase echipe: CS Inoan Arad, CS Avântul Periam, Can-Dela Baia Mare, Golden Boys Merasport 1 Baia Mare, Golden Boys Merasport 2 Baia Mare și Dzik Warszawa-Handball team din Polonia, echipă cu multe participări și trofee cucerite la diverse turnee din Europa.

Meciurile “Golden Boys Merasport Cup 2024” se vor desfășura sâmbătă, 16 martie, începând cu ora 9. Intrarea este liberă.