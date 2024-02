Pregătiri pentru începerea lucrărilor la campusul pentru învățământul dual

În curând vor începe lucrările la unul dintre cele mai importante proiecte care vizează dezvoltarea învățământului din Maramureș, Campusul Integrat pentru Învățământul Dual. Administratorul public al județului Maramureș, Gabriel Ștețco spune că în prezent sunt analizate cele 6 oferte depuse la licitație publică, ofertanților fiindu-le impuse condiții stricte pentru ca investiția să poată fi finalizată până cel târziu la începutul lunii septembrie 2025.

„În prezent, suntem în fază de licitație publică, avem șase oferte depuse și sperăm ca în cel mai scurt timp să terminăm evaluarea lor. E important de precizat că acest proiect va trebui finalizat cel mai târziu la începutul lunii septembrie 2025. Prin urmare, am impus tuturor ofertanților să aibă echipe de lucru, distinct pe fiecare corp de clădire în parte și capacitatea de a lucra în 3 schimburi”, a afirmat administratorul public al județului Maramureș, Gabriel Ștețco.

Proiectul care vizează dezvoltarea învăță­mân­tului tehnic și profesional are sursa de finanțare asigurată.

„Acest proiect, cu o valoare de aproximativ 28 milioane euro, are contractul de finanțare semnat, sursa finanțării fiind asigurată prin PNRR și contribuția directă a Consiliului Județean. Campusul, construit pe o suprafață de circa 3,5 hectare, cuprinde: o unitate centrală – școala, dotată cu săli de clasă, ateliere și laboratoare, 6 corpuri de cazare cu o capacitate de circa 300 de locuri, un bazin de înot, o sală de sport, 2 terenuri multifuncționale și diverse spații de recreere. Ne dorim prin acest proiect să stimulăm dezvoltarea învățământului tehnic și profesional și să răspundem nevoilor din piața muncii. Elevii care vor urma această formă de învățământ vor beneficia de burse și de un climat educațional înalt”, a adăugat Gabriel Ștețco.