Turneul final B al Under 15, în Baia Mare

Turneul final B al Under 15 la baschet masculin va avea loc în Baia Mare, de joi, 29 februarie și până duminică, 3 martie. Toate meciurile sunt programate la Colegiul Economic “Nicolae Titulescu”. Municipiul nostru va fi reprezentat de WildCats Baia Mare.

Programul jocurilor

• Joi, 29 februarie: 9.30: CS SCM Timișoara vs CSȘ Brașovia Brașov (G1); 11.30: ACS WildCats vs ABC Laguna București (G1); 13.30: ABC Leii București vs ACS Zeiden Hoops Brașov (G2); 15.30: CSM Phoenix Galați vs CSU Știința București (G2); 17.30: ABC Laguna București vs CS SCM Timișoara (G1); 19.30: CSȘ Brașovia Brașov vs ACS Wild­Cats (G1).

• Vineri, 1 martie: 9.30: CSU Știința București vs ABC Leii București (G2); 11.30: ACS Zeiden Hoops Brașov vs CSM Phoenix Galați (G2); 13.30: CSȘ Brașovia Brașov vs ABC Laguna București (G1); 15.30: ACS WildCats vs CS SCM Timișoara (G1); 17.30: ABC Leii București vs CSM Phoenix Galați (G2); 19.30: CSU Știința București vs ACS Zeiden Hoops Brașov (G2).

• Sâmbătă, 2 martie: 10.00: Loc 4 G1 vs Loc 3 G2; 12.00: Loc 3 G1 vs Loc 4 G2; 14.00: Loc 2 G1 vs Loc 1 G2; 16:00: Loc 1 G1B vs Loc 2 G2B.

• Duminică, 3 martie: 09.00: Meci pentru locurile 15-16; 11.00: Meci pentru locurile 13-14; 13.00: Meci pentru locurile 11-12; 15.00: Meci pentru locurile 9-10.