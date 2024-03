Donează impozitul pe venit către Team for Youth Association

Donează impozitul pe venit, în cuantum de 3,5 % pentru persoanele fizice, către organizația Team for Youth Association.

„Alege să ai un impact asupra comunității locale, în special asupra tinerilor cu oportunități reduse și comunitățile marginalizate”, este îndemnul celor de la Team for Youth Association.

Tot ceea ce trebuie să faci e să urmezi pașii de pe Team for Youth Asso­ciation pentru a redirecționa: www.t4uth.ro/ sponsorizare-35-pf/.

Există opțiunea ca impozitul pe venit să fie redirecționat pentru 2 ani.

Team for Youth Association este o organizație culturală și de tineret, neguvernamentală și nonconformistă care dezvoltă proiecte la nivel local și internațional.