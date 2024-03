Cetățenii din Recea, consultați pentru instalare de bumpere pe cea mai circulată stradă

Primăria Recea are în plan instalarea unor limitatoare de viteză pe una din cele mai circulate străzi din comună. Asta deoarece mașinile trec cu viteză pe acest tronson, mai ales la orele dimineții, și astfel există riscul de producere a unor evenimente rutiere neplăcute.

„Strada Ulița Mare din Recea, după cum mulți cunosc, este poate cea mai circulată, deoarece dimineața și după-masa foarte mulți cetă­țeni, chiar și unii care nu sunt de aici, pentru a evita circulația de pe drumul european, o tranzitează. În Consiliul Local s-a discutat și analizat acest aspect. Primăria are un proiect de montarea unor bumpere (limitatoare de viteză). Acum am venit la fața locului să vedem unde ar trebui montate acestea. Am ieșit în teren și pentru a vedea care sunt reacțiile cetățenilor. Concret, ceea ce dorim să facem este ca pe o lungime de 4 metri și la o înălțime de 10 cm, să facem aceste limitatoare de viteză. Noi lăsăm oricum în consultare publică proiectul, să vedem dacă cetățenii doresc acest lucru. Din adresa pe care am avut-o înaintată la IPJ – Serviciul Circulație, nu ni s-a aprobat să facem sens unic de la strada primăriei. Șoferii circulă cu viteză pe aici. Noi am prevăzut, și în proiectul tehnic pe care-l avem, patru asemenea denivelări, cu caracteristicile de mai sus. Așteptăm reacții din partea cetă­țenilor să vedem care ar fi soluția preferată de majoritatea populației, pentru a se putea reduce viteza de circulație pe această stradă, în special dimineața între orele 7 și 8”, a explicat Octavian Pavel, primarul comunei.