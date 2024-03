Multe maşini care poluează şi fără ITP pe străzile din Baia Mare

Pe lângă aglomeraţia din trafic, în municipiul Baia Mare sunt multe maşini care poluează. Semnalul de alarmă a fost tras de directorul Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş (OCPI), Ovidiu Ştefan.

Acesta a cerut în calitate de cetăţean al Municipiului Baia Mare, intensificarea controalelor din partea poliţiştilor în colaborare cu instituţiile abilitate pentru scoaterea din trafic a acelor maşini cu probleme, mai ales că potrivit spuselor sale, multe autovehicule circulă fără Inspecţia Tehnică Periodică (ITP).

„De fiecare dată când circul prin Baia Mare rămân stupefiat de multitudinea de maşini care scot un fum îngrozitor. În acest sens consider că ar trebui intensificate acţiunile Poliţiei Judeţene împreună cu instituţiile abilitate pentru a încerca să scoateţi din trafic aceste maşini. Veţi rămâne surprinşi la o analiză în interiorul municipiului câte maşini circulă fără Inspecţie Tehnică Periodică (ITP), iar «minunea» pe care o scot în oraş e de-a dreptul îngrozitoare”, a semnalat Ovidiu Ştefan.

Conducerea Inspectoratului Poliţiei Judeţului Maramureş vine cu date concrete şi spune că realitatea prezentată de Ovidiu Ştefan, oarecum se confirmă, anul trecut fiind retrase 1.028 de certificate de înmatriculare.

„Poliţia Română poate verifica orice maşină în trafic dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege. Dacă din certificatul de înmatriculare rezultă că are ITP-ul conform şi că are dreptul de conducere, Poliţia Română poate să aplice contravenţii doar pe 195, pe partea de poluare, competenţa e a RAR-ului. Voi analiza situaţia şi vin cu un răspuns”, a explicat comisarul-şef de poliţie, împuternicit şef al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş, Constantin Ilea.

La rândul său, prefectul judeţului Maramureş, Rudolf Stauder, a accentuat că acţiunile de control pe această temă sunt atribuţia altor instituţii şi nu ale poliţiştilor. Aşa că, „pe fir” ar trebui să intre Registrul Auto Român.

„Problema nu e neapărat la controalele efectuate de Poliţie. Autoturismele care scot fum sunt mai vechi de 10 ani. Prin urmare, ar trebui să îşi înnoiască certificatul ITP în fiecare an. Problema este superficialitatea cu care se dau aceste ITP-uri maşinilor care nu au motoare în stare bună de funcţionare”, a conchis prefectul judeţului Maramureş.