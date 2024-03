Patru aparate de tip drug test, oferite de CJ, polițiștilor

Având în vedere că, de la an la an, numărul tinerilor și mai ales al șoferilor care au consumat substanțe psihoactive este foarte mare, Consiliul Județean Maramureș a oferit Inspectoratului de Poliție 4 aparate de tip drug test, achiziționate din fonduri proprii.

“Fiecare incident cauzat de un șofer aflat sub influența drogurilor nu este doar o statistică, ci are un impact devastator asupra familiilor și asupra comunității noastre. Un lucru mult mai important decât simpla achiziție a aparaturii specifice este conștientizarea și ulterior prevenirea consumului de droguri” – a precizat administratorul public al județului Maramureș, Gabriel Ștețco.