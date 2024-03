Învinşi în bătălia pentru argint! CSM Constanța – CS Minaur Baia Mare 33-28 (17-11)

Visul pentru al treilea titlu de vicecampioană națională s-a năruit în derbiul din etapa 19 a Ligii Zimbrilor, cu toate că șansele matematice nu sunt epuizate. CSM Constanța a câștigat derbiul cu CS Minaur Baia Mare, 33-28 (17-11), și are acum prima șansă la mult râvnita medalie de argint, formația de la malul mării deținând în acest moment un avans de cinci lungimi, plus mai are și o restanță cu Steaua.

De remarcat totuși evoluția extraordinară a căpitanului Robert Nagy, care a marcat de pe postul de pivot 9 goluri din tot atâtea aruncări.

Băimărenii au mers în Dobrogea încrezători că pot învinge și în primul sfert de oră au jucat de la egal la egal – 7-7 (17). Jocul echipei noastre nu a mai funcționat deloc de la acest scor, Constanța a dictat ritmul și până la pauză s-a distanțat la șapte goluri – 17-10, însă golul marcat de Botea, în ultima secundă, a stabilit ierarhia la jumătatea derbiului – 17-11.

Dobrogenii au gestionat perfect partea a doua, au menținut în permanență un ecart care să nu le pericliteze punctele puse în joc și în final au devenit învingători cu 33-28, succes care le dă dreptul să se considere cu o mână pe titlul de vicecampioni.

Maramureșenii se vor concentra acum pentru a-și asigura medalia de bronz, unica amenințare în această luptă fiind AHC Potaissa Turda. Desigur, un alt obiectiv este un parcurs cât mai lung în EHF European Cup, unde Minaur s-a calificat în sferturile de finală.

Sala sporturilor “Simona Amânar” din Constanța. Spectatori, aproximativ 1.000. Arbitri: Mihai Pîrvu (București) și Radu Mihai Potîrniche (Buzău). Observator FRH: Ștefan Ciurea (Craiova). Aruncări de la 7 m: 4-1 (transformate: 4-0; a ratat Vujovic). Minute de eliminare: 20-16 (în min. 54, Mollino a fost descalificat pentru trei eliminări).

• CSM Constanța: Vasile (11 intervenții, a apărat un 7 m), Rusu – Komogorov 6, Căbuț 4, Ravnic 4 (2 din 7 m), Nistor 3, Andrei 3 (2 din 7 m), Aliohin 3, Drăgan 2, Ilie 2, Chikovani 2, Stankovic 2, Susanu 1, Nikolic 1, L. Caba, Vegar. Antrenori: George Buricea, Ionuț Pușcașu

• CS Minaur Baia Mare: Terekhov (4 intervenții), Buzogany (5 intervenții) – Nagy 9, Cip 4, Kotrc 4, Mollino da Silva 4, Botea 3, Cumpănici 2, Vujovic 1, E. Pop 1, Fotache, Kozakevych. Nu au jucat: V. Pop, Chiș, Ardelean. Antrenori: Alexandru Sabou, Mihai Bușecan, Ionuț Irimuș.

Etapa 19: Dinamo București – SCM Politehnica Timișoara 40-19; CSM București – Steaua București 34-26; CSM Constanța – CS Minaur Baia Mare 33-28. Partidele CSM Vas­lui – CSM Focșani, AHC Potaissa Turda – CSM Bacău și HC Buzău – CSU Suceava s-au disputat duminică seara.