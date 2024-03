CSM Baia Mare, bronz la Cupa Miado’s de la Sibiu

În 2 martie, s-a desfăşurat, la Sibiu, a VIII-a ediţie a turneului internaţional de judo dotat cu Cupa Miado’s. Au participat 750 de sportivi de la 73 de cluburi din ţară şi străinătate.

CSM Baia Mare s-a deplasat la acest turneu cu patru sportivi, însă doar unul dintre ei a urcat pe podium. Alex Suciu a obţinut locul 2 la categoria +73 kg, Under 14, iar alte trei sportive s-au clasat pe poziţia 5. Ştefania Bălănean în cadrul categoriei 32 kg, Under 14, Nicola Cozma la categoria 48 kg, Under 14, şi Anamaria Suciu la categoria 70 kg, juniori 2.

Judoka de la CSM Baia Mare vor participa, în perioada imediat următoare, la două competiţii majore: finala campionatului naţional de juniori 1 de la Ploieşti, în 8 şi 9 martie, respectiv finala campionatului naţional Under 16 şi 14, de la Bacău, între 15 şi 17 martie.