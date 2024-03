Elevii de la „Şincai”, pe podium, la un concurs naţional de robotică

Realizări extraordinare la etapa națională a First Lego League pentru echipa de robotică Omega Core a Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai” din Baia Mare.

Echipa, formată din elevi de gimnaziu, a participat, în 2 martie, la etapa națională a concursului internațional First Lego League – divizia Challenge, desfășurată la Braşov.

Elevii Cocioban Bianca (clasa a VII-a A), Taloș Diana (clasa a VII-a A), Danea Eduard (clasa a VII-a B), Horincar Tudor (clasa a VII-a B), Pop Noel (clasa a VII-a B), Țapu Adrian (clasa a VII-a B) și Bancoș Cristian (clasa a VIII-a A), sub îndrumarea pasionată a profesoarei Diana Contraș, au impresionat din nou juriul și au adus acasă două premii merituoase: premiul al treilea la categoria ”Cea mai bună cursă de roboți” şi premiul al doilea la categoria ”Cel mai bun design de robot”.