Noua Casă 2024 – condiții

Programul „Noua Casa” a intrat în linie dreaptă după ce plafonul de garantare, în valoare de un miliard de lei, a fost alocat celor 16 finanțatori înscriși.

Din 2009 și până azi, prin acest program s-au acordat peste 333.000 de garanții și promisiuni de garantare, în valoare totală de 31.57 miliarde lei.

Pe lângă avantajul unui avans minim de valoare redusă, programul “Noua Casă” mai beneficiază și de comisioane de administrare reduse în acest an cu 50% – de la 0,30% la 0,15% pe an, calculat la soldul garanției. O altă modificare a programului constă într-o reducere cu 30% a onorariilor notariale pentru autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare și a altor acte, cu anumite excepții stipulate expres în legislația relevantă.

Cei care doresc să achiziționeze o locuință în acest an, prin intermediul programului “Noua Casă”, trebuie să apeleze băncile partenere pentru întocmirea dosarului de credit.

Împrumuturile sunt acordate în lei, pentru achiziționarea unei singure locuințe, cu o valoare maximă a creditului de:

• 66.500 euro – pentru locuințe cu un preț de maximum 70.000 euro (cu un avans minim de 5%)

• 119.000 euro – pentru locuințe cu un preț de maximum 140.000 euro (cu un avans minim de 15%).

Dobânda este variabilă și se calculează în funcție de IRCC, la care se adaugă o marjă fixă de aproximativ 2%. Garanțiile includ o ipotecă de rangul I în favoarea băncii și a statului român asupra imobilului achiziționat prin credit, o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la banca finanțatoare, un depozit colateral constituit în favoarea băncii, valabil pe întreaga perioadă a finanțării și reprezentând contravaloarea primelor trei rate de dobândă.

Puteți aplica pentru un credit obținut prin Programul “Noua Casă” fie dacă nu aveți în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul/soția nicio locuință, indiferent de modul în care a fost dobândită, fie dacă aveți în proprietate cel mult o locuință, cu o suprafață utilă mai mică de 50 metri pătrați, dar care nu a fost achiziționată prin Programul “Noua Casă”.