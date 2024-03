Domnilor, duceţi doamnele la flori, nu florile la doamne!

La mulţi ani, doamnelor şi domnişoarelor!

La ce explozie cunoaşte la acest moment Natura, ar fi şi păcat să nu faceţi gestul invers. Nu cumpăraţi flori olandeze doamnelor, duceţi doamnele la flori neaoşe, autohtone! Zilele acestea, am văzut ghiocei, luşcuţe, brânduşi, peste tot în Maramureş, Şi nu numai.

Cu o grabă neaşteptată, am văzut flori de primăvară ieşite şi acolo unde apă­reau abia în aprilie-mai. Pe ruta Cavnic-Budeşti, sunt deja în decor luşcuţe şi brânduşi, printre pete de zăpadă. În Budeşti, pe Cosău în sus, deasupra satului, sunt insule mari de luşcuţe şi de brânduşi. Altă surpriză o avem în satele de pe Mara, unde curţile şi livezile sunt pline de brânduşi. Apoi, sus pe Gutâi, în locuri de puţini ştiute, au ieşit ghioceii, deşi zăpada e prezentă. Şi tot în zona montană, avem alte flori, mai puţin cunoscute, cum e Petasides Albus, ce vindecă răni, are efect sedativ, calmează tusea sau se pune pe ulceraţii. La fel, mai la deal e plin de Ciuboţica- cucului, clasicele Primula pe care altfel le cumpăraţi doamnelor la ghiveci. E plin de ele, de exemplu, în Defileul Lăpuşului. Şi ea, ciuboţica, are folosinţă medicinală, de la stimularea imunităţii la calmare, la efecte antispastice, la fel ca împotriva gripei, a răcelii, a pneumoniei.

Altfel spus, adăugând tot din natură viorelele, spânzul, florile galbene de apă şi alte cele, plus surprinzătoarea apariţie prematură a leurdei şi a Călugăraşilor de la Băiţa, la acest moment, de o săptămână încoace, de la…nimic, aveţi brusc peste zece tipuri de flori la dispoziţie, „în ofertă”!!