Parcări noi în Baia Mare, regularizări de ape și ecologizări ale spațiilor dintre blocuri

Conducerea Primăriei Baia Mare a ieșit iar în teren pentru a rezolva mai multe probleme edilitare în cartiere. Vizate sunt mai multe zone precum Electrolizei sau Cartierul Firiza.

”Rezolvăm probleme, cum ne-am înțeles la întâlnirile din cartiere! Am ieșit pe teren să mă asigur că ceea ce am zis în cadrul întâlnirilor cu cetățenii este onorat sau în curs de realizare! Am luat la pas cartierul Firiza și am mers pe str. Blidari unde vom amenaja, în zona bisericii, o parcare publică și vom regulariza anumite scurgeri de pe versanți. Apoi am mers pe str. Valea Oșenilor unde am demarat deja anumite lucrări și am vrut să văd cum decurg. Împreună cu părintele paroh de la biserica din Firiza am fost la cimitirul de pe str. Fântânele unde am tăiat vegetația şi amenajăm accesul. În drum spre Firiza, m-am oprit pe str. Luminișului, intersecția cu Universită­ții, acolo unde, în acord cu părintele Claudiu Băban, până la începerea lucrărilor vom redeschide parcarea pe care municipalitatea a concesionat-o în vederea ridicării unui lăcaș de cult. Mai sus, înspre Electrolizei, am fost așteptat de un grup de cetățeni implicați, cu spirit civic. Împreună, am stabilit un grafic de lucrări pentru ecologizarea/salubrizarea spațiilor verzi dintre blocurile 3-9 de pe Luminișului, igienizarea și organizarea rampei de colectare a deșeului menajer de lângă imobilul 5, amenajarea aleii dintre blocurile 3-5, curățarea parcării. Toate aceste lucrări vor fi monitorizate de domnul Vasile, un riveran apreciat de toți cei din zonă, care a devenit angajat la Serviciul Public Ambient Urban. Mă bazez pe el că o să facem treabă în această zonă, să menținem curățenia și ordinea. Numai împreună, administrația locală și cetățenii, putem să ne asigurăm că orașul nostru se prezintă cum ne do­rim”, a spus Doru Dăncuş, primarul interimar al ora­şului.