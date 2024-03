Sediu nou pentru pensionari în Sighetu Marmației

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor a avut adunarea generală şi momentul bilanţului, ocazie cu care participanţii au primit o veste bună din partea autorităţii locale.

”Respect și prețuire pentru seniorii noştri! Mi-am arătat mereu aprecierea pentru seniorii comunită­ții noastre cu care am interacționat de foarte multe ori de-a lungul timpului și am răspuns cu drag invitațiilor venite din partea lor. Şi de această dată am dat curs invitației venite din partea domnului Valentin Haidu, președintele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Sighetu Marmației, de a fi alături de dânșii la Adunarea Generală, un moment de bilanț al CARP-ului. Am fost onorată să le transmit un mesaj de prețuire și să îi asigur de colaborare și sprijin în viitor. De asemenea, am profitat de acest moment să le dau o veste bună. Am sprijinit demersurile domnului Haidu Valentin și cu sprijinul președintelui Consiliului Județean, Io­nel Bogdan, a fost aprobată la finalul anului trecut, cererea Asociației privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu, în vederea desfășurării activității specifice membrilor Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Sighetu Marmației, pe strada Alexandru Ivasiuc nr.15, spațiu aflat în administrarea CJ Maramureș. Aştept cu bucurie momentul în care, după efectuarea lucrărilor de amenajare interioară a spațiului, să particip la prima activitate a asociației în ”casă nouă”. De asemenea, așa cum le-am spus și celor prezenți la Adunarea Generală a CARP, cred că Nunta de Aur este un eveniment care trebuie finanțat din bugetul lo­cal, deoarece reprezintă o modalitate prin care ne arătăm respectul și recunoștința față de seniorii orașului”, a spus viceprimarul Daniela Oniţa-Ivaşcu.