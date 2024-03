Suflete şi culori… pe simeze

La început de primăvară, Asociaţia Artiştilor Plastici “Alexandru Şainelic” din Baia Mare a adus în faţa iubitorilor de frumos o lume de culoare. Expoziţia “Suflete şi culori” include lucrări realizate de membri “veteran” ai asociaţiei, dar şi de artişti nou intraţi în marea familie a asociaţiei “Alexandru Şainelic”.

Vernisajul organizat, la începutul săptămânii, la Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu” din Baia Mare a fost unul inedit. Artiştii expozanţi au dovedit ca au un simţ artistic accentuat, fiind talentaţi la arta plastică, dar şi la muzică. Aşa că, la final de vernisaj, expozanţii au oferit o surpriză celor prezenţi: au cântat şi au recitat versuri, aducând cu adevărat primăvara în sufletele participanţilor.

“Aruncând o privire, expoziţia e plină de culoare. Natura încă nu şi-a revenit la splendoarea ei cromatică, dar Salonul Artelor abundă de culori şi bogăţie artistică”, a afirmat preşedintele Asociaţiei Artiştilor Plastici “Alexandru Şainelic” Baia Mare, Mihai Tirică.

Lucrările de pe simeze sunt semnate de Vera Terebeşi, Simona Petrule, Mircea Corneliu Sofineti, Ioan Jugan, Andre Joseph Fiselier. Recent intrată în asociaţie, Simona Petrule a declarat că a fost încurajată de colega sa, Vera Terebeşi, să picteze. “Mulţumiri deosebite prietenei mele Vera care a încercat să mă motiveze cât de bine a ştiut. Într-un final am zis de ce nu? Să experimentez şi acest domeniu. Eu nu neapărat pictez, mai degrabă experimentez şi învăţ arta picturii”, a spus Simona Petrule.

Vera Terebeşi a adăugat că “de când sunt membră a asociaţiei am avut ocazia să învăţ multe de la colegi. Înainte lucram în culori acrilice acum pictez şi în ulei. Imaginile pe care le realizez sunt pentru mine o provocare, o oportunitate de a mă cunoaşte mai bine”.

Asociaţia a câştigat şi un membru nou în persoana olandezului Andre Joseph Fiselier care a ales în ultima perioadă „să trăiască româneşte”.

„Sunt fericit să pot participa la această expoziţie. Soţia mea e din Baia Mare. Sunt de un an aici. În Olanda provin dintr-o familie de artişti amatori. Tatăl meu a pictat, la fel şi cei doi fraţi ai mei care sunt pictori şi muzicieni activi. Natura României este inspiraţia mea. Aceasta se vede în peisajele pe care le-am expus aici în expoziţie. Toate peisajele sunt din Maramureş”, a afirmat Andre Joseph Fiselier.

Pe simeze se mai regăsesc lucrările lui Ioan Jugan, cel care i-a îndemnat pe privitori să se bucure „de această expoziţie plină de flori, de peisaje, de portrete”, în timp ce medicul stomatolog, Mircea Corneliu Sofineti, a relatat că este un autodidact, dar pasiunea pentru pictură datează din anii 80. „În 1983 am terminat Şcoala Populară de Artă în Baia Mare. De atunci am participat în fiecare an la Salonul de iarnă al medicilor din Cluj, având onoarea de a participa alături de mulţi artişti plastici medici, asistenţi medicali, medici veterinari etc. Ca medic, atunci am priceput că medicii au ceva în plus când se apucă să picteze sau să sculpteze, au o dragoste imensă pentru frumos, pentru oameni. Asta se reflectă întotdeauna în arta lor”, a punctat Corneliu Sofineti.

Expoziţia poate fi admirată până în 18 martie.