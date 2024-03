ACS Fotbal Feminin Baia Mare și-a luat revanșa

ACS Fotbal Feminin Baia Mare a câștigat en-fanfare meciul din etapa a doua a returului, de pe teren propriu, cu Campionii FC Argeș, derulat sâmbătă pe Stadionul ”Viorel Mateianu”. ”Domnițele râului” au câștigat cu 5-1 (4-1), luându-și astfel revanșa după eșecul drastic din tur (0-5).

O atmosferă plină de emoție și generozitate a învăluit Stadionul ”Viorel Mateianu” înaintea primului fluier în momentul în care fiecare jucătoare a fost întâmpinată cu o floare. În plus, o surpriză deosebită a fost pregătită pentru echipa ACS Fotbal Feminin Baia Mare: o minge de fotbal specială, semnată de toți jucătorii echipei de fotbal Real Madrid. Gestul inedit a venit din partea Av. Florin Andreicuţ, șeful Baroului Maramureș, care a dorit să transmită un mesaj de susținere și încurajare către echipa locală.

Andreea Cândea a deschis scorul pentru Baia Mare în minutul 12, marcând dintr-un penalty. Roxana Gîngoe a egalat pentru Argeș în minutul 22, dar băimărencele și-au recăpătat avantajul rapid, cu golurile marcate de Georgiana Marița în minutul 26 și Andreea Cândea din nou în minutul 31. Andreea Gulin a adăugat un al patrulea gol pentru Baia Mare în minutul 35, asigurând un avantaj confortabil la pauză. În partea a doua a jocului, Baia Mare și-a continuat dominarea, cu un gol marcat de Georgiana Pâtcă în minutul 80.

ACS Fotbal Feminin Baia Mare: Cosma – Daneliuc, Buftea (C), Butuza, C. Rus, Szalay (46, Coreniuc), Marița (80, Asăujan), Samok, Ilieș (67, Ma­roșan), Gulin (67, Pâtcă), Cândea (80, Bande). Antrenor: Daniel Lupuți.