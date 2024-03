Bibliotecar din Maramureș, schimb de experiență în Norvegia Adrian Hochia: „Am remarcat importanța cooperării bibliotecilor cu comunitatea”

Un bibliotecar din Maramureș a avut onoarea de a face parte din delegația României care s-a deplasat în vizită de lucru în Oslo, Norvegia. Adrian Hochia a fost bibliotecarul delegat din partea Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” din Baia Mare – filiala Firiza care a făcut parte din echipa formată din reprezentanți ai Ministerului Educației, Ministerului Sănătății, Inspectoratelor Școlare, Organizației Internaționale a Muncii și Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopții.

Scopul principal al acestei vizite a fost de a explora și de a învăța din practicile eficiente în educația copiilor, implementate în școli, biblioteci și centre educaționale din Oslo.

În calitate de bibliotecar, Adrian Hochia s-a arătat interesat de a înțelege modul în care bibliotecile au fost integrate în procesul educațional. A remarcat diversitatea culturală, dar cel mai important aspect observat a fost acela că se pune accent între colaborarea dintre biblioteci și comunitate.

„Vizitând școlile, muzeele și bibliotecile, am remarcat modul în care diversitatea culturală este valorizată și promovată în sistemul educațional norvegian. E interesantă abordarea bibliotecilor în ceea ce privește colaborarea cu muzeele și școlile. Spre exemplu, am observat că fiecare muzeu are un spațiu destinat activităților cu copiii în care sunt aduse săptămânal cărți de specialitate, iar bibliotecarii realizează activități pentru aceștia. În toate instituțiile pe care am avut ocazia să le vizitez, am remarcat importanța cooperării bibliotecilor cu comunitatea pentru a asigura un mediu de învățare pozitiv și incluziv pentru toți copiii. Aceste experiențe m-au inspirat să continui să mă implic în comunitatea din care provin și să promovez educația în cadrul activităților pe care le realizez ca bibliotecar”, a declarat bibliotecarul, Adrian Hochia.

Bibliotecarul maramureșean a precizat că vizita din Oslo i-a oferit o mai bună înțelegere a modului în care bibliotecile norvegiene se reinventează și se implică în viața comunităților.

„În esență, biblioteca și activitățile desfășurate de bibliotecari au ca scop să aducă lectura și resursele bibliotecii către comunitate – nu doar în bibliotecă, încurajând interesul pentru lectură și promovând beneficiile educației și a accesului la informație în cadrul instituțiilor cu care aceștia colaborează. Trei zile pe săptămână, bibliotecarii sunt implicați în activități comunitare, aceste activități pe teren sunt esențiale pentru a extinde influența și impactul bibliotecii în comunitatea lor și pentru a aduce serviciile și resursele bibliotecii către cei care nu le folosesc în mod obișnuit. Acest lucru este parte a unei strategii mai largi de implicare comunitară a bibliotecii și de promovare a lecturii. Am fost impresionat de angajamentul și creativitatea educatorilor și bibliotecarilor din Oslo și de modul în care aceștia lucrează împreună pentru a crea un mediu propice pentru dezvoltarea academică și personală a copiilor/tinerilor. Am fost impresionat de modul în care bibliotecile din Oslo servesc drept resurse centrale în sprijinirea educației și a dezvoltării copiilor, oferind acces la o gamă largă de materiale și programe educaționale”, a mai spus Adrian Hochia.

Dintre activitățile realizate de bibliotecari la biblioteca din Oslo pot fi amintite: sesiunile de instruire și educație pentru utilizarea tehnologiei, resurselor online, alfabetizării informaționale și alte abilități de cercetare și învățare; colaborarea cu școlile, muzeele, centrele educaționale locale și alte instituții educaționale pentru a sprijini programele lor și pentru a oferi resurse și asistență în domeniul educației; dezvoltarea și implementarea proiectelor și inițiativelor care promovează lectura și alfabetizarea în rândul tuturor membrilor comunității; colaborarea cu alte organizații și agenții comunitare pentru a îndeplini nevoile și interesele comunității.