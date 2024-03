Cristian Brian şi-a făcut echipa cu care ţinteşte Primăria Baia Mare!

USR Maramureş, oficial cu candidat

Ieri, la sediul USR Maramureş, presa băimăreană a fost invitată să cunoască echipa şi candidatul partidului la Primăria Baia Mare. În week­end, adunarea generală a filialei a decis candidatul şi echipa de consilieri, ce ne-au fost apoi prezentate. De remarcat, au subliniat-o, e candidatul USR, înainte de negocierile cu celelalte partide din Forţa Dreptei.

Parlamentarul Brian Cristian va fi candidatul USR, el a subliniat câteva idei din ceea ce vrea să propună băimărenilor, din care spicuim idei principale. „Anul 2024 ar trebui să fie anul terminus al guvernării locale ineficiente. Îmi doresc ca toate sectoarele ce duc la creşterea calităţii vieţii băimărenilor să coopereze, mă refer la sectorul public, la cel privat, la ONG-uri. Aş dori de asemenea ca Baia Mare să devină un magnet pentru investitori, am fost ocoliţi de aceştia. A fost din cauza mai multor factori, inclusiv a unor practici neortodoxe, dar şi a conducătorilor fără viziune. Aş dori ca Baia Mare să devină un oraş verde. Să facem ceva în privinţa deşeurilor, a minelor, iazurilor şi haldelor de steril ce ne înconjoară. Baia Mare ar trebui să devină un oraş în care educaţia, cultura, creativitatea să fie valorificate. Să le alocăm resurse.

Sănătatea a fost întotdeauna o preocupare a mea, sportul m-a preocupat constant în Parlamentul României. E nevoie de o regândire a modului în care resursele trebuie regândite, trebuie decizii importante. O administraţie de succes se face cu lideri. Eu cred în potenţialul uman al oraşului. Venim în faţa băimărenilor cu cei mai relevanţi oameni pe care îi are USR-ul, avem cei mai eficienţi consilieri judeţeni şi locali. Avem vicepreşedintele CJ, antreprenori, activişti, jurişti, oameni de sport. Am dori de asemenea implicarea cetăţenilor. Vom face un program de guvernare locală participativ, va implica profesionişti din domenii, dar şi cetăţeanul. Şi ascultarea băimărenilor. Invit alături de noi băimărenii ce vor să se implice, e momentul de a pune în discuţie diverse teme de dezbatere. Vă invit să urmăriţi USR, vom veni cu soluţii credibile pentru problemele băimărenilor. Venim cu o viziune, cu scopuri, cu obiective de atins. Vrem să venim cu soluţii, nu cu poveşti”,a subliniat viitorul candidat al USR la Primăria Băii Mari, Brian Cristian. În discuţiile cu presa a reieşit de asemenea că din cei patru primari, discutabil e cel de la Poienile de sub Munte, ce s-ar retrage din cauza familiei din Anglia. Cel din Cerneşti rămâne candidat, ceilalţi doi sunt curtaţi de alte partide. „Au fost căutaţi şi se pune presiune pe ei, ceea ce nu face cinste reprezentanţilor celorlaltor partide. Să-i curteze, dar să vină cu ameninţări nu e corect”, ni se spune.

În lista consilierilor locali propuşi pe lista USR se regăsesc nume precum: Radu Trufan, Sorin Ilieş, Robert Cotos, Margareta Petruţ etc.