Fermieri din județ, la seminarul de pomicultură din Seini

Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” Seini a organizat în weekendul trecut seminarul de pomicultură, ajuns la ediția a VI-a în acest an. La activitatea dedicată fermierilor, elevilor și celor care iubesc pomicultura, a participat o serie de invitați de seamă, parteneri în proiect.

Astfel, au fost prezenți: dr. șef de lucrări Andreea Andrecan – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală; ing. Călin Cosma ; ec. Horațiu Morariu de la Bioconsult asistență tehnică și proiectare pomicolă; ing. Dan Ioan Cocîrcă dir. exec. DAJ Maramureș; Urs Ioan Florin – dir. exec. APIA Maramureș; prof. Mihai Cosmin Pop, insp.școlar general al ISJ Maramureș. Partener în această activitate a fost și Centrul de Excelență Ma­ramureș. La seminarul de pomicultură din acest an au participat aproape o sută de fermieri din județul Maramureș și județele învecinate, precum și elevii liceului din cadrul grupelor de excelență. Activitățile au început în sala festivă a liceului unde a avut loc o festivitate de deschidere a evenimentului și prezentări teoretice făcute de: dr. Andreea Andrecan, șef de lucrări la USAMV Cluj-Napoca Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală – a prezentat ,,Efectul tăierii pomilor asupra creșterii și fructificării”; directorul zonal, ing. Că­lin Cosma de la Summit Agro România – a prezentat ,,Experiență și tehnologie japoneză pentru pomicultură”; ec. Ho­rațiu Morariu – a prezentat ,,Drosophila suzukii – o pandemie în livezi”. Finalul activității s-a desfășurat în livadă, unde au avut loc demonstrații de tăiere la pomii fructiferi, efectuate de dr. Andreea Andrecan și ing. Călin Cosma.