Să ne cunoaștem și respectăm înaintașii! Groșii Țibleșului a marcat cum se cuvine centenarul scriitorului Ben Corlaciu!

Chiar așa, cine a fost Ben Corlaciu? Și de ce îl sărbătorește comuna Groșii Țibleșului? S-a născut în 6 martie 1924 și a decedat în 15 iunie 1981, la Paris. A absolvit Literele și Filosofia la București (1947). A fost redactor la revista Flacăra, membru al grupării de pe lângă revista Albatros, alături de Geo Dumitrescu și Dinu Pillat. În 1975 s-a stabilit în Franța.https://ro.wikipedia.org/wiki/Ben_Corlaciu – cite_note-3 A scris o poezie avangardistă, cu tentă anarhistă. Proza de inspirație autobiografică se remarcă prin poza damnării și exprimarea revoltei sociale: Moartea lângă cer, 1946; Candidatul, 1950; Pâinea păcii, 1951; Cazul doctor Udrea, 1959; Baritina, 1965; Strigoaica și casa nebună, 1973; Tout espoir sera puni; d’un écrivain roumain à Paris (Orice speranță va fi pedepsită), 1984. În 1976 face greva foamei pe Esplanada Trocadéro din Paris pentru a-și aduce soția și copilul din România, cărora autoritățile române nu le permitea emigrarea. În cele din urmă, familiei i-a fost aprobată plecarea în Franța, scrie wikipedia.

Dar în substrat e mult mai mult. Legenda spune că Ben Corlaciu era un rebel și a fost îndepărtat din zona literară de conducerea comunistă a țării. În perioada studenției, Ben Corlaciu s-a alăturat grupării literare de orientare antifascistă Albatros, pe lângă alte nume cu rezonanță în lumea literaturii române, precum Geo Dumitrescu sau Dinu Pillat, iar în anii războiului a frecventat cenaclul lui Eugen Lovinescu. În 1975, aflat în Paris, alege calea azilului politic și rămâne în Franța. Un an mai târziu, în numărul 221 din 15 octombrie 1976 al revistei L’Unite (săptămânalul Partidului Socialist Francez), în pagina de politică internațională, apărea un articol sub titulatura „Feu vert”, în care se anunța încetarea pe 7 octombrie, după 27 de zile, a grevei foamei declanșată de scriitorul Ben Corlaciu în scopul reîntregirii familiei, care rămăsese în România. Pe prima pagină a numărului 9992 din 26 octombrie 1976 a cotidianului francez L’Aurore se publica fotografia scriitorului cu familia reunită, soția și cei doi copii. Îna­inte de declin, el era comparat cu Esenin și cu Rebreanu. Parcursul lui profesional e interesant, la fel ca legendele din jurul său: membru al grupării din jurul revistei Albatros (1941); corector la ziarul Timpul; redactor la revista Frontul plugarilor; redactor la revista Flacăra (1949-1951); a fost judecat împreună cu poetul Geo Dumitrescu și exclus din Uniunea Scriitorilor, într-o ședință condusă de Mihai Beniuc (1954); a fost mutat cu forța într-o râpă de lângă Cimitirul Străulești și obligat să se prezinte din două în două săptămâni la Miliție. Pentru a supraviețui s-a angajat ca figurant la Teatrul Tineretului din București; a fost reintegrat în Uniunea Scriitorilor (1965) și a devenit membru al PCR; director și responsabil cultural al Casei Scriitorilor din București (1965-1968); redactor-șef al Almanahului literar al Uniunii Scriitorilor din România (1968-1970). Are rădăcini adânci în Groșii Țibleșului, mama sa a fost originară de aici, Ben se naște în Galați unde tatăl lucra la acel moment, apoi au revenit în Groșii Țibleșului. Abia după liceu a plecat la studii în București. O felie din legenda sa amintește moartea stranie, pusă de unii pe seama Securității, făcută de rușine după greva foamei ce făcuse prima pagină a ziarelor franceze, drept pentru care este împușcat cumva din senin în metroul parizian în 1981.

Sărbătoarea, centenarul

Autoritățile din Groșii Țibleșului nu l-au uitat. Drept dovadă stă bustul său din centrul localității, în timp ce școala gimnazială a comunei îi poartă numele, grație implicării edilului Nicolaie Burzo. Acum, cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș s-a marcat centenarul scriitorului, pe 9 martie. Au fost prezenți academicianul Ioan Pop, poetul Adrian Popescu, preotul scriitor Ioan Pintea, Olimpiu Nușfălean-director al revistei Mișcarea literară din Bistrița, Dana Buzura Gagniuc-director al revistei noastre Nord Literar, părintele consilier Virgil Jigăreanu, părintele stareț Macarie Motogna de la Rohia, senatorul Cristian Niculescu Țâgârlaș, deputatul de Maramureș Florin Alexe, inspectorul adjunct al Inspectoratului Școlar Maramureș – Ionel Munteanu, primarul Daniel Boltea din „celălalt” Groși, dar mai cu seamă familia scriitorului Ben Corlaciu – soția, fiica și ginerele.

S-au depus coroane la bustul ridicat în fața școlii gimnaziale ce-i poartă numele, a urmat un parastas de pomenire la 100 de ani de la naștere. Coloana de participanți s-a deplasat apoi la căminul cultural din localitate, pentru un colocviu de omagiere. A urmat un program artistic susținut de Ansamblul Țibleșul, coordonat de Nicolae Pop și de Onișor Pop, apoi o agapă cu toți cei prezenți, inclusiv directorul școlii – Pop Maria, Consiliul local și angajații primăriei, cu toții implicați în buna organizare. Iată o lecție de urmat!

Maramureșul are o mulțime de asemenea povești nespuse, nescrise, ne…omagiate. Groșii Țibleșului și primarul Nicolaie Burzo, cu sprijinul Consiliului Județean, au făcut-o. Așteptăm manifestări similare pentru alți eroi ai Maramureșului, de-ar fi să amintim doar foștii partizani din Lăpuș și de pe Valea Izei, pe Blidaru, ba pe primarul Ștrifundă din Borșa, În zona culturală? Lista e lungă, dar poate i-am vrea amintiți-comemorați, pe Petre Dulfu la Tohat, pe Alexandru Ivasiuc, pe Ion Șiugariu etc. Ba chiar și pe Alexiu Pocol!