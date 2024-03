Erling Haaland l-a întrecut pe Harry Kane în topul jucătorilor cu cele mai multe hattrick-uri

Norvegianul Erling Haaland continuă să scrie istorie, iar performanțele sale din tricoul lui Manchester City sunt impresionante. Recent, Haaland a marcat 5 goluri în partida cu Luton din Cupa Angliei. El a ajuns astfel la 20 de hattrick-uri reușite, deși are doar 23 de ani.

Vârful lui Manchester City ocupă locul 6 în topul jucătorilor care au reușit cele mai multe hattrick-uri în carieră, cu mențiunea că toți cei aflați deasupra sa sunt trecuți de 30 de ani și au avut mai multe ocazii să marcheze. Topul este următorul:

Cristiano Ronaldo – 63 de hattrick-uri Lionel Messi – 57 de hattrick-uri Luis Suarez – 31 de hattrick-uri Robert Lewandowski – 30 de hattrick-uri Neymar – 21 de hattrick-uri Erling Haaland – 20 de hattrick-uri Harry Kane – 19 de hattrick-uri Kylian Mbappe – 16 hattrick-uri Edinson Cavani – 13 hattrick-uri

Haaland a marcat deja peste 200 de goluri în carieră

Deși are doar 23 de ani, Haaland a depășit borna de 200 de goluri marcate. Mai exact, până în acest moment are 212 reușite. Cele mai multe le-a marcat pentru Borussia Dortmund, unde a înscris 86 de goluri în 89 de partide. În curând, norvegianul va depăși această bornă, având în vedere că are 79 de goluri în 83 de partide pentru Manchester City. Mai la începutul carierei, Haaland a marcat 29 de goluri în 27 de partide pentru Salzburg și 20 în 50 de meciuri pentru Molde.

Norvegianul scrie istorie și în Champions League

Cifrele impresionante ale lui Haaland sunt evidențiate și de evoluția în cea mai importantă competiție din Europa, Champions League. Vârful nordic este jucătorul care a avut nevoie de cele mai puține meciuri pentru a ajunge la borna de 40 de goluri marcate în Champions League. El a reușit această performanță în doar 35 de meciuri. Ca o comparație, Kylian Mbappe, un alt star al fotbalului actual, a avut nevoie de 59 de meciuri, Lionel Messi de 61, iar Robert Lewandowski de 65.

În același timp, Haaland este și cel mai tânăr jucător care a marcat 40 de goluri în Champions League. A reușit această performanță când avea doar 23 de ani și 130 de zile. Kylian Mbappe nu a fost departe de el (23 de ani și 317 de zile), în timp ce Messi a atins borna la 24 de ani și 130 de zile. În schimb, Cristiano Ronaldo a “explodat” ceva mai târziu și a ajuns la această bornă la 27 de ani și 241 de zile.

Haaland este principalul favorit și pentru titlul de golgheter în Champions League 2023/2024. Înainte de sferturi, cotele la pariuri sportive fotbal pentru cel mai bun marcator arată astfel:

Erling Haaland – cota 1.90

Harry Kane – cota 5.50

Kylian Mbappe – cota 6.00

Jude Bellingham – cota 15.00

Alvaro Morata – cota 18.00

Erling Haaland speră să ajungă curând la 50 de goluri în Champions League

Erling Haaland are toate motivele să creadă că va doborî și recordul fotbalistului care are nevoie de cele mai puține meciuri pentru a ajunge la 50 de goluri în Champions League. În acest moment, recordul este deținut de Ruud van Nistelrooy, care a bifat această bornă în 62 de partide. Haaland este la 40 de goluri în 36 de partide și, dacă va păstra ritmul cu care ne-a obișnuit, are toate șansele să treacă peste atacantul olandez.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.