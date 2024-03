Marșul pentru Viață în Maramureș

În fiecare an, de Praznicul Împărătesc al Bunei-Vestiri sau în preajma acestei sărbători, creștinii care o cinstesc pe Maica Domnului ca Maica Vieții organizează „Marșul pentru viață”.

Preasfințitul Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, face apel la participarea și în acest an la evenimentul prin care se atrage atenția că „fiecare copil zămislit în pântece este un proiect al lui Dumnezeu unic și irepetabil realizat în parteneriat cu omul. Împiedicarea venirii pe lume a unui copil nenăscut înseamnă distrugerea unui proiect divin care nici nu ne putem imagina ce destin și ce misiune are de la Dumnezeu de îndeplinit pe pământ”. Organizând și în anul acesta „Marșul pentru viață”, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului, prin Sectorul Teologic-Educațional și activități cu tineretul, vă cheamă la această procesiune care celebrează în chip solemn viața și care va începe în 23 martie la ora 15, în Piața Revoluției din Baia Mare și se va finaliza în incinta Catedralei Episcopale cu un moment de rugăciune și câteva luări de cuvânt a celor implicați în desfășurarea acestui eveniment. Marșul pentru Viață se va organiza și în alte orașe din Episcopia noastră: – în municipiul Satu Mare și în municipiul Sighetul Marmației – în 23 martie, iar în orașul Vișeu de Sus, în 25 martie – de Sărbătoarea Bunei Vestiri.