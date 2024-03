Parcările noi din Baia Mare, amenajate în curțile blocurilor, vor putea fi închiriate!

Primăria Baia Mare are planuri mari pentru crearea a noi locuri de parcare pentru zonele rezidențiale. Astfel, toate spațiile propice pentru așa ceva vor fi transformate în parcări pentru locatarii acelor zone. Și vor putea fi închiriate.

„Intervenim cu lucrări de amenajare a curților de blocuri, cu locuri de parcare și alei. De data aceasta am fost pe șantier, în cartierul Cuza Vodă, alături de colegii mei din primărie și alături de muncitori. Cum am spus în cadrul vizitelor din cartiere, intrăm cu lucrări pentru amenajarea curților interioare ale blocurilor din mai multe zone din oraș. Amenajăm cu ocazia asta locuri de parcare, reabilităm, modernizăm și cosmetizăm infrastructura. Au venit și cei de la Delgaz, cu care am avut o întâlnire de lucru, să vedem ce lucrări au de executat, să nu ne trezim că, după ce aranjăm noi frumos cartierele, vin ei și sparg. Am stabilit programul pentru toate zonele, intervin ei primii, apoi noi. La blocurile dinspre Spitalul județean spre bulevardul Decebal, unde există o porțiune care a rămas nerezolvată de multă vreme, vom intra de săptămâna viitoare. Ne organizăm toate șantierele și, împreună cu constructorul pe partea de infrastructură rutieră, vom acționa pe rând în toate cartierele unde sunt probleme. Prioritar este să facem parcări. În multe dintre aceste zone neamenajate corespunzător, oamenii își lasă mașinile pe unde apucă, chiar și pe spațiul verde. Pentru a înceta aceste practici trebuie noi, autoritatea locală, să oferim locuri suficiente de parcare. Am lansat și regulamentul de acordare al acestor parcări. Vor fi numerotate și vor putea fi închiriate cu abonamente pentru parcare rezidențială. Acesta este un proiect prioritar în acest moment și ne străduim să îl punem cât mai repede în practică peste tot în oraș. De pe Cuza Vodă mergem și înspre Oituz, curțile de blocuri dinspre Oituz spre bulevardul Traian, apoi Bogdan Vodă, Grănicerilor, Păltinișului, unde deja am început lucrări de împănare cu piatră și vom continua cu turnarea covorului asfaltic, apoi marcaje. Avem în lucru, aproape finalizată, parcarea de lângă Piața Albina. Aici turnăm în curând asfalt, apoi vom aborda tot cartierul Săsar cu acest tip de amenajări”, a spus Doru Dăncuș, primarul interimar al Băii Mari.