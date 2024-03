După ce am bântuit prin oraș… (apropo, nu am terminat) să căutăm urme ale Băii Mari de acum 50 de ani, am revăzut un loc ce fusese inaccesibil, avea drug în poartă. De pe terasa fumoar a unui partid am văzut curtea interioară de la Ignișul/Vinclu cum îi ziceam. Ce tristă priveliște, ce loc superb fusese! Gard în gard, altă ruină, dar postdecembristă, un striptease celebru!