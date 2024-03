O călătorie fotografică a sinelui cu Mimi Cardoș

Fotografii vesele, pline de culoare, realizate cu multă delicatețe și sensibilitate de artistul plastic Mimi Cardoș. Sunt lucrările ce pot fi admirate pe simezele Galeriei de Artă a Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Baia Mare. Autoarea ne invită la “o călătorie fotografică a sinelui”. Este prima expoziție a artistei Mimi Cardoș. Expoziția poate fi admirată până în 26 martie.

Artista plastic Mimi Cardoș spune că abia la maturitate și-a îndreptat atenția spre această pasiune pentru artă. Acum e membră stagiară în Uniunea Artiștilor Plastici. De profesie e economist, dar peste 20 de ani a fost grafician în tipografie. De asemenea, este absolventă a unui master în arte plastice.

„Peste 20 de ani am fost grafician în tipografie. Am avut colaborări cu artiști, am lucrat pentru cataloage de artă. Am avut tot timpul tangență cu arta băimăreană”, relatează Mimi Cardoș.

Prin fotografiile expuse la Galeria de Artă a vrut să exprime multă bucurie.

„Eu sper că fotografiile mele sunt vesele. De felul meu, eu am fost mai monocromă, nu mă îmbrăcam colorat, dar în lucrările mele de fotografie și de pictură îmi place la nebunie să folosesc culori. Sunt curajoasă în acest sens. Îmi place să mă joc cu culorile. Toate sunt legate de trăirile mele sufletești. La fiecare lucrare am avut anumite sentimente. Sper ca bucuria pe care am avut-o lucrând, să reușesc să o exprim prin lucrările mele”, a adăugat Mimi Cardoș.

Artista pregătește acum o altă expoziție, una de pictură, vernisajul urmând să aibă loc în 14 mai. „E ceea ce îmi place să fac. E important să simțim și să conștientizăm ceea ce simțim, în orice lucru mic putem găsi ceva fascinant”, a precizat Mimi Cardoș.