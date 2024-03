Trecerea la nivel cu calea ferată de pe centura municipiului, un pericol pentru mașini!

Autoritatea publică locală băimăreană trage un semnal de alarmă celor de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) cu privire la o problemă veche, dar care afectează mulți băimăreni posesori de autoturisme.

Concret, este vorba despre pasajul de trecere la nivel cu calea ferată de pe șoseaua de centură a orașului. Traversarea zonei este o adevărată aventură pentru șoferi și mașinile lor: „Domnilor de la CNAIR, nu vă cerem luna de pe cer, ci să vă faceți treaba! O spun aici, public, pentru că de adresele oficiale pare că nu îi pasă nimănui. Am primit multe sesizări, în ultima vreme, legate de pasajul de cale ferată de pe centura noastră ocolitoare. Mă refer la prima trecere cu calea ferată dinspre bulevardul Independenței/ DN 1C spre bulevardul Regele Mihai I. Situația nu e nouă. Sunt mulți cei care ne înjură pe noi, cei din autoritatea publică locală, pentru că își distrug mașinile pe această porțiune. Însă, această trecere cu calea ferată nu este în domeniul nostru. Nu avem cadrul legal pentru a aduce noi drumul într-o stare practicabilă. Așa e legea, dacă ne-am apuca să facem noi, ne-am trezi cu probleme, poate chiar de ordin penal. Dar legea pare că nu îi obligă pe cei responsabili să își facă treaba! Am făcut un apel către cei care ar trebui să se ocupe, așa cum am făcut în cazul celorlalte două treceri cu cale ferată din această zonă, să intervină cu celeritate pentru că, efectiv, ne rupem mașinile aici. Ar fi bine, mai ales că avem și băimăreni în conducerea CNAIR, să rezolve această problemă de urgență. Nu imposibilul, ci condiții normale de trafic în această zonă. Și în zona Italsofa avem, din nou, aceeași problemă. Am făcut și acolo numeroase adrese de-a lungul timpului. Au intervenit, parțial, dar acum denivelările au reapărut. Fac un apel public la cei responsabili să aloce sumele necesare și să intervină rapid pentru remedierea situației. Nu e vorba despre investiții de milioane de lei, ci despre puțină bună­voință, un dar cu care băimărenii și maramureșenii au fost binecuvântați și ar trebui să îl vedem mai des și la cei din conducerile instituțiilor publice!”, a arătat Doru Dăncuș, primarul interimar al orașului Baia Mare.