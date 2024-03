Trenuri staționate la… Muzeul Județean de Mineralogie

O expoziție inedită vă așteaptă în această perioadă la Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” din Baia Mare. Continuând seria evenimentelor în care sunt expuse obiecte din colecțiile particulare, instituția muzeală aduce în fața publicului peste 100 de machete feroviare.

Expoziția e completată cu exponate filatelice. Piesa de rezistență este reprezentată de o dioramă interactivă care îți dă posibilitatea să devii pentru câteva clipe mecanic de locomotivă, acționând cele două trenuri expuse prin maneta de accelerație și apăsând butoanele pentru claxon, lumini sau comunicare între stații.

Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” ne-a obișnuit în ultimii ani să vină cu expoziții inedite, care mai de care mai atractive. De data aceasta, e imposibil să rămâi indiferent la „Glasul roților de tren”. Pentru pasionații de trenuri, expoziția pune în valoare numeroase machete de locomotive, vagoane de călători sau marfă și chiar echipamente de intervenție. În total sunt 7 vitrine clasice de lemn și două vitrine mai mari care găzduiesc temporar exponatele.

„Este o expoziție temporară care se încadrează într-o tendință din ultimii ani, aceea de a introduce în circuitul muzeal colecționarii particulari. Această expoziție e o provocare interesantă. E structurată pe două secțiuni: filatelie cu tematică feroviară și machete feroviare. În expoziție avem expuse 144 de piese în 7 vitrine clasice de lemn și două vitrine mai mari. Dintre acestea, 20 sunt machete de locomotive, 10 au fost utilizate sau încă sunt rulate de CFR. Dintre acestea, 10 sunt românești și 10 sunt străine, 9 germane și una olandeză. Mai avem 51 de vagoane de călători de diferite tipuri: 34 sunt autohtone și restul străine, dar și 46 de vagoane de marfă. Piesa centrală a expoziției este diorama interactivă”, după cum a prezentat expoziția muzeograful Alexandra Sângeorzan, curatorul evenimentului.

Machetele feroviare fac parte din colecția lui Vlad Stoenescu. „Am început această colecție în urmă cu circa 7 ani. Una din piesele cele mai interesante din expoziție e un vagon cu pantograf, acest vagon e unul combinat cu restaurant și clasa a II-a. Are pantograf pentru partea de gătire și refrigerare a alimentelor când trenul e staționat. Foarte multe exponate sunt funcționale”, a precizat Vlad Stoenescu

Colecționarul Alexandru Leonard Pop a îmbogățit expoziția cu exponate cu tematică filatelică. Acestea sunt așezate în patru panouri cu produse filatelice. De asemenea, pe un ecran rulează un material video, ce cuprinde cărți poștale ilustrate internaționale cu tematică feroviară.

„Expozițiile feroviare sunt o oportunitate de a promova inovația și progresul în domeniul căilor ferate. Mă bucur că Muzeul Județean de Mineralogie a organizat acest eveniment, deoarece în acest an avem două aniversări rotunde. Se împlinesc 140 de ani de la inaugurarea liniei de cale ferată Satu Mare-Baia Mare, în data de 6 iulie. De asemenea, sunt 125 de ani de la inaugurarea liniei de cale ferată Jibou-Baia Mare”, a adăugat Alexandru Leonard Pop.

Evident că piesa care a stârnit cel mai mare interes a fost diorama interactivă. Copiii au fost fascinați că pot să manevreze trenurile, de la manete și butoane, dar și adulții au adus la suprafață fărâma de copil din sufletul lor, intrând în joc, amintindu-și astfel de „trenulețul copilăriei”.

În cadrul expoziției, managerul Muzeului Județean de Mineralogie, Ioan Denuț, a prezentat o scurtă istorie a transportului feroviar, evidențiind lucruri interesante și diferite curiozități despre tren, acest mijloc de transport care a fost privit cu multă rezervă la începutul său.

„În acest an, aniversăm 220 de ani de la apariția trenului. A fost un moment care a schimbat lumea pentru totdeauna. Se presupune că primele vagonete au fost inventate de germani în secolul XVI pentru a facilita transportul minereurilor din subteranul minelor. Povestea locomotivei e cea mai interesantă, începe în anul 1712, când inginerul Thomas Newcomen, din Cornwall inventa un motor cu abur pentru a pompa apa afară din mină. Prima locomotivă cu aburi circula pe șine în 1804, fiind construită de inventatorul britanic Richard Trevithick”, a punctat Ioan Denuț.

Expoziția va putea fi vizionată, la sediul Muzeului de Mineralogie, până la sfârșitul lunii septembrie.