Eșec cu campioana și jucăm pentru 9-12

• CSM Arcada Galați – Știința Explorări Baia Mare 3-0 (25-22, 25-16, 25-14) •

Știința Explorări nu a avut nicio șansă în fața campioanei CSM Arcada Galați în ultimul meci al sezonului regular și băimărenii își văd visul spulberat de a evolua în play-off. Campioana a învins pe teren propriu cu 3-0 (25-22, 25-16, 25-14) și rămâne marea favorită la un nou titlu național.

Voleibaliștii băimăreni au pus serioase probleme campioanei în actul inaugural, adjudecat cu mari eforturi de către gazde – 25-22. Și în actul doi Explorări s-a descurcat binișor până la jumătatea lui, însă în partea a doua Arcada s-a desprins și s-a impus cu 25-16. Setul trei a fost mult mai ușor pentru gălățeni, care au învins în minimum de seturi și au încheiat sezonul regular pe prima poziție. Știința Explorări s-a plasat pe locul 9 și va juca în play-out, alături de Unirea Dej, Universitatea Timișoara și Universitatea Cluj, cu meciuri tur-retur, primele jocuri fiind stabilite pentru 23 martie. Asupra jocurilor din faza următoare vom reveni în numerele viitoare ale “Graiului”.

Arcada Galați: Woch 7 p (3 ași, un blocaj), Butnaru 2 p (un blocaj), Bala 9 p, Nikula 14 p (un as, un blocaj), Karimisouchelmaei 4 p (2 blocaje), Hamacher 9 p (un as, un blocaj), Toman (libero). Au mai jucat: Gergye, Lescov, Nery Lopes, Aldea 3 p, V. Talpă 2 p, Mihălescu, Cristudor (libero). Antrenori: Sergiu Stancu, Răzvan Tănăsescu.

Știința Explorări Baia Mare: Santos 5 p (un as, 2 blocaje), Bălăi 2 p, Catrina, David 4 p, Cheagă 7 p (2 blocaje), Ramirez Pita 11 p (un blocaj), Bouleau (libero). Au mai jucat: Breban, Silvășan-Pașca 1 p, Crișan 2 p (un blocaj), Mesquita Campos. Antrenori: Marius Botea, Sorin Pop.

Au arbitrat: Darius Meșca (Ploiești) și Alexandru Rareș Puni (Iași).

Rezultate etapa 22 (ultima a sezonului regular): Steaua București – Unirea Dej 3-0 (s-a jucat la Dej); SCMU Craiova – Rapid București 0-3; CSM Constanța – CSM Corona Brașov 0-3; Dinamo București – CSU Universitatea de Vest Timișoara 3-0; CSM Arcada Galați – Știința Explorări Baia Mare 3-0; Universitatea Cluj-Napoca – SCM Zalău 0-3.