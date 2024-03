Lucrări de deviere a reţelei electrice pentru investiţii noi în Poienile de sub Munte

Au început lucrările de deviere a reţelei electrice de medie tensiune în zona Torhoviţa, precizează primăria comunei. Are loc repoziţionarea stâlpilor şi îngroparea cablurilor subteran, pe o distanţă de peste 250 de metri.

Toate lucrările impuse pentru eliberarea acestui amplasament se realizează din fonduri de la bugetul local. De asemenea, lucrarea se execută la propunerea Primăriei Poienile de sub Munte şi este necesară pentru a permite realizarea investiţiilor viitoare: Centru de zi pentru persoane cu dizabilităţi – proiect cu finanţare asigurată din PNRR, Com­ponenta 13, implementat prin DGASPC cu sprijinul Consiliul Judeţean Maramureş; piaţă agroalimentară, parc fotovoltaic etc. Obţinerea avizului şi demararea acestei lucrări a necesitat mult timp, conform informaţiilor furnizate, însă acum muncitorii s-au apucat de lucru.