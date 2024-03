PAMFLET ☺ Să râdem de ei, înainte să râdă ei de noi!

Șase, domnilor candidați! Vine Cătălin!

În timp ce se fac fel de fel de alianțe secrete, unele puerile, ex-primarul Cătălin se pregătește să vină acasă. Nu chiar – chiar acasă… Deși, dacă e să judecăm cu ce viteză se construiește un corp nou la Penitenciarul de la Tăuții de Sus… mai știi?! De vine, întrebarea este: câți dintre candidați se vor duce în vizită, să pupe mâna Tatălui, să ceară un sfat, o îndrumare, chiar susținere tacită sau nu? Așa-i c-ar fi interesant să vedem lista de vizitatori a domniei sale? În paralel, se aliază candidați cu partide ce n-au două, în realitate. Nu vorbim de strategii, filozofii, platforme, nu suntem penibili. N-au nimic – nimic în comun! Decât frustrarea unora de a nu avea candidat credibil sau a candidatului de a nu avea partid. Șoșoci, băsiști, foști, înainte! Tot înainte!

Pauză inspirațională după 8 Martie?

Alooo, lume! Tac brusc politicienii! Ce se întâmplă? Au dat flori, au omagiat Femeia. Femeile. De partid. De acasă. Din planul doi. De pe stradă. De la instituții. Acum au obosit, tac. Și ce bine sună liniștea asta… păcat că e cea dinaintea furtunii. „Listen to the sound of silence…”

Sărbătorim sau ce?

„În cadrul festivităților dedicate zilei naționale maghiare, 15 Martie, în Baia Mare se difuzează simultan cu premiera din Budapesta filmul ,,Most vagy soha” (Acum ori niciodată). Filmul subtitrat în limba română prezintă evenimentele revoluției maghiare din Pesta, având ca personaj principal poetul și eroul național Petőfi Sándor. 15 martie, ora 18:48, Teatrul Municipal Baia Mare (de la ora 18 vor fi discursuri festive și dans popular maghiar)”, spune pe Fb partidul minorităților. Interesant, poate se potrivea chiar la Coltău, unde marele poet a stat, a trăit, a iubit. Statuia lui așa arată, chiar dacă puțină imaginație îți dă o altă viziune erotică asupra marii iubiri petofiene de la Kolto. De natură orală, de ne permiteți obrăznicia ieftină.

Klaus se vrea mareșal. Fără baston

Urlă ironia în noi. Întâiul adormit al țării se vrea șef NATO! Serios… mai țineți minte cum a reacționat cu întârziere la COVID? La război? La…orice? Cum se jura că nu se aliază cu și apoi s-a aliat fix cu? Mai știți efectele uriașe asupra economiei României a vizitei sale, pardon, a turneului său prin Africa? Cum s-au ieftinit Kiwi de au ajuns 8 lei patru bucăți? Și vrea secretar general NATO. Vrea să ia decizii urmărind cu atenție și îngrijorare vreo 3 luni. Vrea să întărească flancul exotic insular al NATO. Vrea să întărească corpul de schi fond al Armatei NATO. Vrea chiar o divizie de golf. “Jo estet, Herr…”

Un ministru cât Daea

Ajungem să-l regretăm pe Petru Daea? Nu chiar, dar oricum. „Invitat pe un post tv, ministrul Barbu al Agriculturii a făcut apel la «domnul Ceaușescu» pentru a justifica subvențiile date către colegul de partid și baron local Paul Stănescu pentru stuful din Deltă”, scrie partidul născut în stradă. Delicios!

Fie ca lumina! Doar că e „în fals”

Un partid, cel mare, ne spune optimist că scad prețurile. Noi vedem altceva, că scade consumul drastic și se sperie supermarketurile, iar dau cu promoții în noi. Ei zic așa: „Observăm o scădere încurajatoare a prețurilor la alimente esențiale, grație măsurilor adoptate recent. Făina, mălaiul, uleiul – toate costă acum mai puțin! Făină: -31,2%, Mălai: -26,3%, Ulei: -17,4%. Speculația a fost oprită, iar accesul la produse sănătoase și la prețuri accesibile devine realitate. Să continuăm pe acest drum! Împărtășiți vestea bună și haideți să susținem produsele autohtone! „Chiar am vrea să vă credem, ne place de dvs. optimiști. Doar încetați fenta asta cu susținerea producătorilor autohtoni. Pentru că ei au prețuri imense, în primul rând. Mergeți să cumpărați ulei presat la rece în piață, cu 40 de lei litrul. Apoi, tot ce fac ei e eco-bio, când recunoaștem pe tarabe marfă poloneză și maghiară. Apoi, avem roșii „neaoșe” din sămânță de Olanda, din acelea la care planta de 4 metri face 4-5 kile de roșii tari, fără zeamă. La fel, am văzut norul de stropiri de departe, în zona pomicultorilor. Care cer 5 lei/kg de mere la poarta casei și 8 lei la pere, în sezon! Slăbiți-ne cu producătorii autohtoni, până nu învață respectul pentru cumpărător!

Acest material este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Libertatea de exprimare a presei beneficiază, conform art. 255 Cod civil, de o protecție suplimentară, măsurile provizorii preconizate neputând opera împotriva jurnaliștilor decât în situații excepționale: prejudicii grave, atingerea dreptului la viață privată, evident nejustificată.