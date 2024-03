CSM Baia Mare, medalii la Bacău și Ploiești

La Bacău s-a desfășurat, în 16 și 17 martie, finala Campionatului Național Under 16 și Under 14 la judo. Competiție la care s-au înscris 766 de sportivi de la cluburile de profil din țară.

CSM Baia Mare a participat cu trei sportivi, doi dintre ei urcând pe podium. Alex Suciu s-a clasat pe locul 2 în cadrul categoriei +73 kg, la Under 14, iar Nicola Cozma a obținut locul 3 la categoria 48 kg, Under 14. În zona podiumului, pe locul 5, a terminat judoka Daria Marian, la categoria 40 kg, Under 16.

Recent, la Ploiești a avut loc Campionatul Național de judo rezervat juniorilor 1 (sub 21 de ani). Sportiva de la CSM Baia Mare, Anamaria Suciu, a devenit campioană națională în cadrul categoriei 70 kg.

Sportivii au fost însoțiți de antrenorul Alin Popdan.

CSM Baia Mare aduce mulțumiri, pe această cale, sponsorului Glory Days Baia Mare pentru sprijinul acordat în vederea participării la competiții.