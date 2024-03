Golden Boys Merasport 1 Baia Mare și-a adjudecat trofeul cu același nume

“Golden Boys Merasport Cup”, competiție de handbal adresată categoriei de old boys, s-a desfășurat la finalul săptămânii precedente în sala de sport a Școlii “Vasile Alecsandri” din Baia Mare.

La a doua ediție au fost invitate 6 cluburi, inclusiv din străinătate: CS Inoan Arad, CS Avântul Periam (Timiș), Can-Dela Baia Mare, Golden Boys Merasport 1 Baia Mare, Golden Boys Merasport 2 Baia Mare și Dzik Warszawa-Handball Team din Polonia.

Turneul a revenit echipei organizatoare, Golden Boys Merasport 1 Baia Mare. La ediția a doua s-au strâns fonduri pentru Andrei Marcu, un băiețel aflat în suferință.

• Rezultate grupe: Golden Boys Merasport 2 – Can Dela 8-19 (5-9); Golden Boys Merasport 1 – Inoan Arad 31-15 (15-5); Golden Boys Merasport 2 – Dzik Warszawa 11-19 (4-11); Golden Boys Merasport 1 – Avântul Periam 21-16 (11-8); Can-Dela – Dzik Warszawa 14-19 (5-10); Avântul Periam – Inoan Arad 26-21 (11-9).

• Semifinale: Avântul Periam – Dzik Warszawa 26-25 (9-8); Golden Boys Merasport 1 – Can Dela 21-7 (8-4).

• Finala pentru locurile 3-4: Can Dela – Dzik Warszawa 17-21 (7-8)

• Finala pentru locurile 1-2: Golden Boys Merasport 1 – Avântul Periam 22-12 (11-7)

• Clasament final: 1. Golden Boys Merasport 1; 2. ⁠Avântul Periam (Timiș); 3. ⁠Dzik Warszawa (Polonia); 4. ⁠Can-Dela; 5. ⁠CS Inoan Arad; 6. ⁠Golden Boys Merasport 2.

• Premii speciale • MVP-ul turneului: Mihai Bușecan (Golden Boys Merasport) • Golgeter: Patryk Sulima (Dzik Warszawa) – 28 de goluri • Cel mai bun apărător: Răzvan Groza (Avântul Periam) • Cel mai bun portar: Lucian Fechete (Can-Dela).