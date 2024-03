Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul și Liturghia Darurilor înainte Sfințite la Mănăstirea Rohia

Miercuri, 20 martie 2024, a treia zi din prima săptămână a Postului Mare din acest an, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului, după o veche tradiție, care se desfășoară de la reînființarea Eparhiei Maramureșului și Sătmarului, s-a aflat în Muntele cel Sfânt de la Mănăstirea Rohia, unde a oficiat, în biserica nouă a Mănăstirii, Slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, partea a treia, și a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Darurilor înainte Sfințite, prima din acest Sfânt Post, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

„Suntem în cea de a treia seară a primei săptămâni a Sfântului și Marelui Post al Paștilor, Postul Învierii Domnului, când se citește cea de treia parte a Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul. Am făcut o tradiție, de când am plecat cu ascultare lângă Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Justinian, ca să venim să mângâiem Părinții și credincioșii și să fim împreună cu ei în prima săptămână a Postului Mare, cel puțin în una din seri, pentru că atmosfera aici, în Țara Lăpușului, este una deosebită.

Datorită Mănăstirii Rohia, Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Justinian, Părintelui Serafim, Părintelui Nicolae Steinhardt, Părinților care au viețuit aici, cu viață îmbunătățită, s-a transmis această atmosferă duhovnicească și evlavia Postului cel Mare în toată Țara Lăpușului. Nicăieri în Eparhie nu este atât de iubită slujba Canonului cel Mare ca și aici, în Țara Lăpușului, și de aceea, eu numesc Țara Lăpușului Țara Pocăinței, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Oamenii credincioși înțeleg cum se postește. Unesc postul cu postirea. Sunt peste 45 de ani de când am început această călătorie, frumoasă călătorie, și poveste duhovnicească ce continuă. Și continuă cu mult folos duhovnicesc pentru noi și pentru poporul lui Dumnezeu, pentru că fiecare vreme, fiecare perioadă a anului bisericesc este o cale către Împărăția lui Dumnezeu, pe care, împreună, cler și popor, o parcurgem. Cu atât mai mult această perioadă care chiar se numește călătorie duhovnicească sau scară către cer. Sfântul Andrei Criteanul este păstorul și învățătorul nostru. Este păstorul și învățătorul pocăinței cel care ne-a lăsat această moștenire. Așa cum am spus și la Sfânta Catedrală, aici am învățat felul de a răspunde la invocarea ‹‹Miluește-mă, Dumnezeule, miluește-mă››, melodia acestei cântări, pe care am preluat-o de la Părinți, de la Înaltpreasfințitul Justinian și de la Părinții de la Rohia, pe care aici, la Mănăstire, o cântă tot poporul, împreună cu clerul, împreună cu Părinții slujitori. Dăm slavă lui Dumnezeu că ne-a ajutat și anul acesta să urcăm și să fim împreună și să începem această călătorie, intrând în războiul cel nevăzut sau în lupta duhovnicească, purtând toate armele duhovnicești: cu postul, cu postirea, rugăciunea și fapta bună. Aceasta este calea pe care călătoresc creștinii și fiii Bisericii noastre. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

În fruntea soborului Mănăstirii Rohia, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a rostit Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul împreună cu slujitorii Sfintei Mănăstiri, iar răspunsurile au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Florian Vois, soborul și credincioșii din biserica devenită neîncăpătoare, veniți din satul Rohia, împreună cu parohul lor, Pr. Vasile Mihai Hatos, și din alte parohii.

Soborul slujitor la rugăciunile Canonului cel Mare fost alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar eparhial administrativ, Arhim. Dr. Macarie Motogna, starețul sfântului locaș de închinare și exarhul mănăstirilor, Arhim. Ghelasie Maxim, economul mănăstirii, Protos. Varlaam China, Pr. Dr. Florin Stan, protopopul Lăpușului, Pr. Cornel Mihai Gheduțiu, secretarul Protopopiatului Lăpuș, Pr. Vasile Mihai Hatos, parohul din Rohia.

Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfințite

În fruntea soborului Mănăstirii Rohia, la Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfințite, soborul slujitor a fost alcătuit din Arhim. Dr. Macarie Motogna, starețul sfântului locaș de închinare și exarhul mănăstirilor, Pr. Dr. Florin Stan, protopopul Lăpușului, Pr. Cornel Mihai Gheduțiu, secretarul Protopopiatului Lăpuș, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeș, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”.

Răspunsurile au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de teologul Florian Vois.

În rândul credincioșilor s-au aflat Mitru Leșe, primarul din Tg. Lăpuș, alături de viitorul candidat de primar, și Nicolae Burzo, primarul din Groșii Țibșleșului.

Credincioșii din Parohia Rohia, ca în fiecare an, au oferit oaspeților colaci de grâu copți pe vatră, o altă tradiție păstrată.

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a rostit un vast cuvânt de învățătură despre credința creștină pe mapamond, despre ortodoxia în lume în contextul laicizării contemporane și păstrarea credinței în Iisus Hristos Mântuitorul nostru.

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”