Conducerea CJ neagă implicarea în posibila schimbare a managerului Ansamblului Transilvania

Informația privind posibila schimbare din funcție a managerului Ansamblului Folcloric Național “Transilvania”, Iuliana Dragoș a făcut furori în spațiul public. Mai mult, „săgețile” s-au îndreptat înspre șeful administrației județene, Ionel Bogdan, care a fost acuzat de implicare politică în luarea acestei decizii.

Președintele Ionel Bogdan are o altă variantă. El spune că a susținut întotdeauna Ansamblul Folcloric Național “Transilvania” și implicit conducerea acestei instituții. El a adăugat că managerii instituțiilor culturale sunt evaluați anual, iar evaluarea Iulianei Dragoș a început în luna februarie, etapă finalizată în 18 martie.

“Iuliana Dragoș are un mandat semnat de mine în anul 2021, valabil până în ianuarie 2024, când i-am aprobat prelungirea până la finalizarea evaluării. Evaluarea este un criteriu legal, obligatoriu, la final de mandat. Evaluarea este făcută de o comisie, prin dispoziția președintelui Consiliului Județean. Din comisie fac parte două persoane din aparatul propriu și trei din exterior, de la instituții de cultură din Maramureș și care nu au legătură directă cu ansamblul. Această evaluare a fost demarată încă de la începutul lui februarie și nu după evenimentul de zilele trecute. În data de 18 martie doar s-a finalizat evaluarea. Nu dă președintele Consiliului Județean note, la fel cum nici consilierii județeni nu dau. Procedural, există posibilitatea să se depună contestație și, în funcție de asta, vor fi luate viitoare decizii”, a punctat Ionel Bogdan.

Pe de altă parte, președintele CJ a declarat că “deși nu a întrunit punctajul necesar pentru a depune direct un alt plan de management, sunt convins că Iuliana Dragoș poate, cu siguranță, să treacă prin filtrul unui nou concurs fără nici o problemă. Eu nu m-am implicat, nu mă implic și nu mă voi implica în comisiile de evaluare. Nici acum, nici dacă va fi cazul să existe un concurs la Ansamblu. Am susținut, susțin și voi susține profesioniștii, cum am demonstrat mereu. Dacă îmi doream să scap de Iuliana Dragoș, cum am fost acuzat, puteam să nu semnez acordul de management în 2021. Eu nu am răfuieli și porniri personale negative față de nimeni. Dimpotrivă! Nu cunosc nici un om care să se plângă public că l-aș fi dat la o parte. Din Consiliul Județean au plecat doar cei ieșiți la pensie, în rest mulți au fost chiar avansați”.