Crâmpeie din viața arhiepiscopului Justinian Chira Preotul • Vasile Borca: „Voința ta trebuie să fie aceea de a trăi pentru că viața este un dar de la Dumnezeu” (III)

– Urmare din nr. 10297/9 martie 2024 –

Părintele Vasile Borca, acum slujitor pensionar la Biserica “Sfântul Prooroc Ilie” din Baia Mare relatează că a fost mereu impresionat de simplitatea arhiepiscopului Justinian Chira. Uneori, ierarhul făcea gesturi firești, dar care păreau surprinzătoare din cauză că veneau din partea unui episcop. De exemplu, arhiepiscopul Justinian Chira obișnuia să meargă la Sfintele Liturghii de duminica, la diferite biserici fără să își anunțe vizita.

“Într-un an, în zi de duminică, eram sosit la biserică. La ora 9 vin diaconii Preasfințitului Justinian și îmi comunică: Vine Preasfințitul. Când i-am văzut am fost uimit: vai de mine, nu mi-ați spus dinainte. Și diaconii au continuat: Preasfințitul Justinian a zis să nu vă alertăm. Merg la făt și îi spun: ia legătura cu soția, dă-i telefon, spune-i că a venit Preasfințitul să pregătească mâncare pentru el. Zis și făcut. Soția a aranjat repede, totul era în bună rânduială. La finalul slujbei îi spun la Preasfințitul: haideți la masă, am insistat: haideți că dacă nu, se supără preoteasa. Preasfințitul Justinian cum era el mai glumeț spune: Ne-a bate preoteasa că am venit așa pe neanunțate. Mergem doar să o vizităm, să o salutăm. Până la urmă a acceptat invitația. Merge, deschide ușa și îi zice la soția mea: Doamnă preoteasă, acum o să iei la noi făcălețul. Iartă-mă doamnă preoteasă, eu nu am vrut să vin, dar a insistat părintele. Nu anunța dinainte ca să îl primești cu tam tam”, a continuat părintele Vasile Borca.

Altădată, preotul Vasile Borca a asistat la un alt moment surprinzător. După un hram la Biserica “Sfântul Proroc Ilie”, preoții împreună cu arhiepiscopul Justinian au mers la masă, la un restaurant din apropiere. În timp ce mâncau, la ferestre au apărut mai mulți cerșetori. Cei prezenți și-au continuat masa, ignorându-i pe privitorii de afară. Dar arhiepiscopul Justinian a dovedit încă o dată că urmarea poruncilor lui Hristos era pentru el cu adevărat un mod de a trăi.

“Cu ocazia unui hram al Bisericii Sfântul Ilie l-am invitat pe Preasfințitul Justinian, la masa, la un local lângă Vivo. Eram acolo câțiva preoți, coratorii, un grup de coriști. Pe la ferestre se vedeau cerșetori. La sfârșitul mesei, soția mea a observat că Preasfințitul ia un coș de la fructe, că am avut la masă portocale, banane și ce mai erau. Merge pe la mese și strânge banane. Soția se gândea că vrea să își ducă fructele acasă. Îi spune: Preasfințite, lăsați că vă punem noi fructele și vi le ducem la masă. Preasfințitul continuă: lasă-mă că știu eu ce fac. A strâns câteva banane, nu era mulțumit că prea puține fructe i-au intrat în coș. Atunci și-a luat camilafca, a strâns mai departe bananele. Și apoi a ieșit cu ele afară. A rugat pe cineva să îi deschidă ușa. A ieșit și a împărțit fructele la cerșetori, a mai venit o tură și le-a mai împărțit încă o dată. Ne-am uitat toți mirați. Soția mi-a zis: vai, eu am crezut că vrea să le ducă acasă. Nici nu mi-am închipuit ce are de gând să facă. Un gest care ne-a surprins pe toți”, a adăugat părintele Vasile Borca.