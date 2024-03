Cum poți fi furat de două ori printr-o nouă fraudă?

Falși angajați ai DNSC sună oamenii sub pretextul că-i ajută să-și recupereze banii pierduți!

Atacatorii au găsit o metodă de a le fura de două ori banii celor care nu sunt atenți cui dau datele personale. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a avertizat asupra unui nou tip de atac, prin care persoane care pretind că ar fi angajați ai DNSC sună de pe numere aparent valide sub pretextul că ar vrea să te ajute să-ți recuperezi banii pierduți. În realitate, în spatele apelurilor, sunt atacatori care vor să-ți fure alți bani.

Cum funcționează tentativa de fraudă?

Persoana este contactată de pe un număr de telefon care pare a fi asociat DNSC. În realitate, numărul afișat pe ecranul destinatarului nu este numărul real al apelantului.

Pentru a atrage potențiale victime în capcană, atacatorii folosesc o tehnică numită SPOOFING, în care atacatorul folosește tehnologia Voice over IP (VoiceIP) pentru a apela victima, preluarea informațiilor de contact făcându-se fără acordul instituției sau persoanei fizice.

Mihai Rotariu, directorul de comunicare al DNSC, a precizat că cei care vor să fure bani au nevoie doar de nume, codul IBAN și ultimele 6 cifre din CNP.

„Aceste informații ni s-au raportat nouă la 1911 de oameni care și-au dat seama că e o capcană. Mai departe cu siguranță cer mai multe detalii, mai multe date, inclusiv date de card etc. Ultimele 6 cifre din CNP, la care adaugi genul și data de naștere practic stabilește tot CNP-ul.

Scopul atacatorilor este să facă bani și folosesc apelurile directe ca tehnică rapidă de inginerie socială. Practic convinge potențiala victimă din vorbe, prezentându-i un anumit scenariu, să furnizeze date sensibile, să facă plăți sau, poate, să instaleze aplicații sau programe malițioase, ori aplicații de acces la distanță pe dispozitive. Oamenii trebuie să știe clar că DNSC nu te va suna niciodată să îți ceară astfel de date și nici nu are atribuții în ceea ce privește recuperarea banilor. Aici ar putea contribui banca sau Poliția” – a precizat Mihai Rotariu.