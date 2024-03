Poveste în fotografii despre migranții din nordul țării, stabiliți în Paris

După 10 ani de teren, fotograful Petruț Călinescu a tipărit rezultatele documentării unei noi etape din evoluția schimbărilor pe care migrația le-a provocat în satele din nordul țării, în special Maramureș și Țara Oașului.

Fotografiile și textele care spun povestea migranților maramureșeni și oșeni, stabiliți în Paris, au fost incluse într-un album bilingv (română-engleză), care are 224 de pagini color, tipărite în condiții premium și un design semnat de Alice Stoicescu. Noul album însumează 13 ani de documentare.

Recent, o fotografă azeră, Rena Effendi a câștigat o serie de premii cu un reportaj intitulat “Built on grass“ – despre viața cotidiană a țăranilor din Maramureș.

„În fotografii se regăsește un Maramureș atemporal, idilic, unde țăranii poartă costume tradiționale, femeile spală la râu, iar pâinea se coace în casă. În același timp, în pline restricții cauzate de criza Covid 19, aeroporturile din nordul țării aranjează zboruri pentru emigranții români vitali economiei vestice. Aceste două lumi diferite există și co-există, aceasta fiind și intenția esențială a proiectului: de-a le surprinde împreună, cât timp mai conviețuiesc”, așa începe prezentarea proiectului, Petruț Călinescu.

„Mândrie și beton” este un proiect jurnalistic independent, „în care intenționăm să documentăm pe viață, din zece în zece ani, felul în care se transformă satul tradițional românesc în urma plecării oamenilor la muncă în străinătate. Pe lângă documentarea vizuală a tranziției prin care casele migranților au ajuns treptat să domine peisajul rural astăzi, Mândrie și Beton este și o poveste despre speranțele, ambițiile și suferințele unei comunități întregi din nordul țării, care trăiește la Paris (și nu numai) de mai bine de 25 ani. Acești oameni au sacrificat mulți ani confortul vieții occidentale în numele tradiției unei competiții sociale, care îi obligă să-și construiască în satele de-acasă o viață de lux, pe care, însă, cel mai probabil, nu o vor trăi prea curând”, mai relatează Petruț Călinescu.

Ioana Călinescu completează: “E la îndemână să ironizezi când nu cunoști straturile, resorturile, originile acestor experiențe crude de viață. Sunt oameni care au făcut sacrificii colosale pentru ce au crezut ei că contează. Felul acesta de a trece prin lume nu e mai puțin valid decât altele. Au muncit, au strâns, au văzut și alte colțuri de lume, (s-)au irosit poate, dar s-au și regenerat cu o forță extraordinară și și-au recăpătat continuu vitalitatea”.

Albumul „Mândrie și beton” îi are ca autori pe Petruț Călinescu (fotografii și text), Ioana Călinescu (text, editare și comunicare), consultanți teren, Mihaela Grigorescu și Remus Țiplea. Albumul poate fi comandat online pe site-ul Centrului de Fotografie Documentară.