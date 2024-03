Diana Berchi: „De la un trandafir desenat până la studenta de acum a fost un drum lung și nu foarte ușor.”

O poveste despre putere și succes cu rădăcini în vulnerabilitate. Plus artă.

Absolventă a Liceului de Arte din Baia Mare, acum este studentă în primul an la Universitatea de Arte și Design din Cluj. A intrat la buget, printre primii. E tare mândră de asta, mai ales că a așteptat un an până să încerce din nou. Un an în care a simțit toate emoțiile.

De la bucuria că s-a desprins de sistemul de protecție și a ajuns în Cluj, la deznădejde, îngrijorare, lipsă de încredere, lacrimi… și iar bucurie: meditații la desen, un loc de muncă la un Fast Food în mall, bulversări legate de schimbările majore, lipsă de încredere și inspirație. Apoi adopția unui puiuț de pisicuță, care i-a schimbat viața. Și iat-o studenta fericită de acum.

Învață din fiecare experiență. Știe că doar prin răbdare și muncă multă va putea să își împlinească visul. Acela de a ajunge un artist complet și complex. Își amintește cum a început să deseneze și de tot parcursul ei: ”În clasa a V-a am început să desenez un trandafir. Țin minte că stăteam în cameră și lucram ore în șir, până ce îmi ieșea dese­nul perfect. De la un trandafir desenat până la studenta care sunt acum a fost un drum lung și nu foarte ușor. Un drum care știu că va merge mai departe, oricât de greu ar fi. Din eșecuri am învățat că nu trebuie să renunț la visul meu”.

Diana a plecat la Cluj dintr-o casă familială din Baia Mare, unde a crescut de la vârsta de 5 ani. Timp de 14 ani, a adunat aici zeci de amintiri, a creat legături și atașamente la care se va întoarce iar și iar.