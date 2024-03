Victorie şi în al doilea meci cu studenţii clujeni

Ştiinţa Explorări Baia Mare – Universitatea Cluj-Napoca 3-1 (24-26, 25-12, 25-19, 25-19)

Ştiinţa Explorări Baia Mare a câştigat şi al doilea meci cu Universitatea Cluj-Napoca, 3-1 (24-26, 25-12, 25-19, 25-19), contând pentru semifinala de play-out (9-12).

Faţă de prima întâlnire (3-0), disputată tot în polivalenta băimăreană, în episodul doi scorul a fost diferit, ultima clasată la finalul sezonului regulat izbutind să câştige un set, cel de debut. În rest, Explorări nu a mai făcut nicio concesie şi şi-a asigurat următoarele trei acte, dublându-şi avantajul la general.

Partida a treia și, dacă va fi cazul, a patra se va juca la Cluj-Napoca, pe 30 și 31 martie. Un eventual meci decisiv ar urma să se dispute în Baia Mare, pe 6 aprilie.

În celălalt meci al fazei 9-12, Unirea Dej conduce cu 2-0 la general pe Universitatea Timişoara (3-0, 3-1).

În play-off, poziţiile 1-8 (două din trei meciuri) s-au consemnat rezultatele: Rapid Bucureşti – CSM Constanţa 3-1; CSM Arcada Galaţi – SCM Zalău 3-0; Dinamo Bucureşti – SCMU Craiova 3-2; CSM Corona Braşov – Steaua Bucureşti 3-0.

• Ştiinţa Explorări Baia Mare: Santos 9 p (2 ași, 2 blocaje), Bălăi 1 p, Catrina 5 p (un as, un blocaj), David 11 p (2 blocaje), Cheagă 11 p (un as), Ramirez Pita 26 p, Bouleau (libero, 46%). Au mai jucat: Breban, Silvășan-Pașca 3 p (un as, un blocaj). Antrenori: Marius Botea, Sorin Pop, Gheorghe Socaciu.

• Universitatea Cluj-Napoca: Verciuc 2 p (un as), Voinea 6 p (un blocaj), Tănase 16 p, Popovici 10 p (un as), Mocan 13 p (un as, un blocaj), Kholman 8 p (un as, un blocaj), Neag (libero, 56%). Au mai jucat: Negrean, Vasian, Onofrei, Someșan. Antrenor: Vlad Negrean.

• Au arbitrat: Marius Ștefurac (Ploiești) și Mi­hai Coman (București). Observator FRV: Vasile Dușa (Zalău).