Fie și via TikTok, Meșterul Hotico din Ieud intră în an cu meștereli și idei noi

Anul trecut i-am călcat prima dată pragul meșterului în lemn Ștefan Hotico din Ieud, nepot al meșterului de legendă Hotico Herenta. Ne-a impresionat faptul că nu se lasă copleșit de trecut. Lucrează cu scule moderne, e în continuă căutare de modele noi, de idei, de îmbinări. L-am căutat iar, după iarnă și evident, l-am găsit cu planuri noi, cu modele noi.

„Am lucrat și peste iarnă, sigur. Am făcut o căsuță la o stână, la câmp. Apoi, am căutat modele noi, îs prieten cu tot felul de meșteri din Polonia, Franța etc, cu care schimb idei. Știți Steaua Dracului ce se face la noi, așa-i? Am găsit pe Tik Tok Cubul Dracului, model japonez.

Altfel, mult mai complex. O zi întreagă m-am căznit cu el, până i-am aflat unghiul. Acum, deja îl fac de diferite dimensiuni.Apoi, am făcut mai multe candelabre, dar nu m-am lăsat și am făcut și lămpașul vechi, clasic, stilizat ca veioză. M-am mai jucat cu ceva, uite lanțul de lemn făcut dintr-o singură bucată, făcut ca cioflânc. Îi mai zice cumva…pulincău, nu mă întreba de ce. E lanțul ce se făcea evident din fier, cu mai multe icuri ce se băteau în lemn, legat apoi de cai, pentru tras buștenii de la munte. Am făcut o variantă rustică, să nu uite lumea sculele de odinioară…”, ne spune meșterul.

Nici la vară nu va sta. Are deja o înțelegere cu un fost meșter-calfă călătoare, cu care a lucrat, Christian Rummel, ce s-a căsătorit și s-a stabilit la Alba Iulia. “La vară vrea să facă un atelier în care să-i învețe pe copii arta lemnului. M-o chemat să le arăt îmbinări. L-am avertizat…Vezi că io n-am școală ca tine…/Lasă că ai destulă, a venit răspunsul. Cu drag mă duc să le arăt, am refuzat să mă plătească… meșteșugul lemnului nu trebuie să se piardă!”