Reţeaua electrică din Poienile de sub Munte, modificată pentru viitoarea staţie de epurare

Sarcină dificilă pentru cei care lucrează la proiectul de realizare a viitoarei staţii de epurare a comunei Poienile de sub Munte. Asta din cauză că trebuie făcute o serie de modificări pe amplasamentul investiţiei.

„Au început lucrările de deviere a rețelei de medie tensiune în zona Nejni-Crai, locația unde se va construi stația de epurare a apelor uzate. Eliberarea amplasamentui se face la solicitarea primăriei, fiind imperios necesară întrucât linia traversează zona. Până la obținerea tuturor avizelor și a acordurilor a fost o adevărată provocare pentru urmărirea circuitului tuturor actelor și obținerea autorizației de execuție. Stația de epurare Poienile de sub Munte va fi dimensionată pentru epurarea apelor uzate. În vederea respectării Ordinului 119/2014, (actualizat în 21.08.2018), stația de epurare ape uzate se va proiecta având bazinele și toate facilitățile acoperite, deoarece amplasamentul se încadrează în distanța minimă de 150 de metri conform art. 11 (distanțele minime de protecție sanitară între teritoriile protejate și perimetrul unităților care produc disconfort și riscuri asupra sănătății populației). Este o problemă cu terenul în localitatea noastră, și pentru realizarea investițiilor de mare impact este complicat, ne adaptăm și ne conformăm tuturor situațiilor, astfel încât să putem implementa pe viitor cel mai important proiect pentru comuna Poienile de sub Munte”, au explicat cei din primărie.