Încep lucrările la Varianta de Ocolire Sighetu Marmației

Implementarea proiectului ce vizează realizarea „Variantei de Ocolire Sighetu Marmației” este foarte aproape de concretizare. Mai trebuie obținute ultimele aprobări de la Ministerul Transporturilor, iar în aprilie ar urma să fie organizată licitația pentru atribuirea lucrărilor.

Deocamdată, consilierii maramureșeni au dat undă verde pentru aprobarea promovării în parteneriat cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și Municipiul Sighetu Marmației a obiectivului de investiții “Varianta de ocolire Sighetu Marmației”.

Șeful administrației maramureșene, Ionel Bogdan, dă asigurări că sunt finalizate toate documentațiile necesare, mai fiind de parcurs doar câțiva pași.

„Urmează partea de implementare efectivă. Am făcut toate documentațiile necesare, avem toate modificările cerute de consiliul tehnico-economic al CNAIR, urmează să aprobăm parteneriatul pentru implementare. Dacă până acum am avut doar parteneriat pentru partea de documentații cu Sighetu Marmației, acum vom avea parteneriat de implementare pentru construcția efectivă a Variantei de Ocolire Sighetu Marmației”, a informat președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan.

Drumul va porni de la Teplița, „din zona unde construim Podul peste Tisa, pe legătura cu Ucraina, va ocoli zona industrială a Sighetului, urmând să se conecteze în DN18, pe o distanță de aproape 3 km va fi reabilitat și lărgit și DN18, tot traseul de la intrarea în Sighetu Marmației va fi cu piste de biciclete, trotuare și iluminat public, astfel încât toată acea zonă care va intra în reabilitare plus drumul nou care are aproximativ 4, 5 km vor fi la cele mai înalte standarde și astfel vom elimina blocajele în Sighetu Marmației, mai ales pe legătura cu Podul peste Tisa, dar și pe legătura cu zona de Borșa, Moisei, Vișeu”, a adăugat Ionel Bogdan.